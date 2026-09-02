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Zelenski teatas Venemaa õhuruumi sulgemisest

Välismaa
Ukraina president Volodõmõr Zelenski.
Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas Venemaa õhuruumi sulgemisest reisilendudele, öeldes, et seal lendamine ei ole enam Ukraina droonirünnakute tõttu turvaline.

"Täna tahame hoiatada kõiki lennufirmasid, kes kasutavad Venemaa õhuruumi, kõiki kindlustusandjaid ja kõiki, kes endiselt kasutavad Venemaa tähtsamaid lennujaamu: Venemaa õhuruum muutub ohtlikuks. … Venemaa õhuruum suletakse," ütles Zelenski teisipäeval oma igaõhtuses videopöördumises.

Zelenski rõhutas, et Ukraina ei hakka tsiviillennukeid ründama, kuid lisas, et Venemaa taevas hakkavad lendama droonid ning sellega tuleb arvestada.

"Kuigi Venemaa võimud ei anna sellest teada, sulgub sisuliselt Venemaa õhuruum. Venemaa alustatud sõda sulgeb tema enda taeva," lisas Zelenski.

Ukraina president teatas, et kampaania on vastus Moskva uuele eskalatsioonile. Ta märkis, et alates augustist on Venemaa muutnud Ukraina-vastase sõja taktikat, suurendades tsiviilelanike vastu suunatud terrorit. Seepärast vastabki Ukraina Moskva sammule Venemaa õhuruumi blokeerimisega.

"See eskalatsioon ei saa ega jää ainult Ukraina territooriumile. On täiesti loomulik ja õiglane, et selle tagajärjed jõuavad ka Venemaale, sealhulgas Venemaa õhuruumi, millest on juba saanud ja saab üha rohkem ruum meie droonidele, rakettidele… Me kasutame oma õigust kaitsele," rääkis Zelenski.

Ukraina president teatas, et riigi välisministeerium võtab ühendust välispartneritega ja edastab neile info toimunud muutuste kohta.

Zelenski lubas samuti, et Ukraina tagab vabad koridorid läbirääkimisdelegatsioonidele, kes tegelevad lahenduste otsimisega rahu saavutamiseks.

"Julgeolek naaseb Venemaa õhuruumi siis, kui algab tõeline liikumine rahu poole. Venemaa kohal olev õhuruum on praegu mõeldud droonidele, mitte tsiviillennundusele, kuni sõda jätkub," tõdes Ukraina president.

Venemaa on viimastel nädalatel tugevdanud õhurünnakuid Kiievile ja teistele Ukraina linnadele. Moskva viimases rünnakus ööl vastu teisipäeva hukkus 12 inimest ja paljud said vigastada – see oli juba kuues järjestikune päev, mil Ukraina pealinna tabasid ulatuslikud rünnakud.

Ukraina on vastanud sagedaste droonirünnakutega Venemaa sihtmärkidele, millest paljud on seotud Venemaa naftatööstuse ja jaekaubandusega.

Kuigi Euroopa ja USA lennufirmad ei lenda sõja tõttu Venemaa kohal, kasutavad Venemaa õhuruumi teiste riikide, näiteks Hiina, Türgi, Araabia Ühendemiraatide ja teiste Pärsia lahe riikide lennufirmad. USA lennufirmad on öelnud, et Venemaa õhuruumi kasutamine annab neile lennufirmadele aja- ja kütusekulu kokkuhoiu tõttu eelise.

Zelenski hoiatuse järel langes järsult Venemaa lennufirma Aerofloti aktsiate hind. Moskva börsil kukkus Aerofloti aktsia kell 20.40 kohaliku aja järgi 5,11 protsenti, jõudes 30,36 rublani aktsia kohta.

Õhuruumiga seotud riskid

Samas ei ole Ukraina droonide põhjustatud risk Venemaa kohal lendavatele reisilennukitele selge, kuna Venemaa on pindalalt maailma suurim riik, märkis uudisteagentuur Reuters. Siiski on on piirkonnas olnud surmaga lõppenud juhtumeid, kus tsiviillennukeid on ekslikult peetud sihtmärgiks .

Lennundusriskide nõustamisfirma Osprey Flight Solutions teatas klientidele saadetud hoiatuses, et kuigi suurem osa Ukraina drooni- ja raketirünnakutest toimub tõenäoliselt kuni 300 kilomeetri kaugusel piirist, on 2026. aastal peaaegu kindlad ka igapäevased rünnakud sügaval Venemaa territooriumil, sealhulgas Moskva ja Peterburi lähedal.

"Samuti on realistlik võimalus, et Ukraina rünnakute sagedus Venemaa territooriumi sügavuses suureneb lähiajal veelgi," seisis hoiatuses. "Hinnanguliselt on Ukraina konfliktiga seotud piirkondades tõenäoline eksimus ja/või sihtmärgi valesti tuvastamine," lisas ettevõte.

Osprey meenutas, et Venemaa kasutab õhutõrjeks tavapäraseid maa-õhk-tüüpi raketisüsteeme, mis on võimelised tabama sihtmärke kõigil kõrgustel.

Euroopa kõrgeim inimõiguste kohus leidis eelmisel aastal, et Venemaa vastutab 2014. aastal Ida-Ukraina kohal, lahingutegevuse piirkonnas, reisikõrgusel lennanud Malaisia reisilennuki allatulistamise eest, milles hukkus umbes 300 inimest, peamiselt Hollandi kodanikud.

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin tunnistas eelmisel aastal Aserbaidžaani presidendile, et Venemaa õhutõrje tegevus põhjustas 2024. aastal Aserbaidžaani reisilennuki allakukkumise, mistõttu hukkus 38 inimest.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Dialog.ua

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