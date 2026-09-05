Meedia: Ukraina peatas USA saadikute visiidi eel sõjategevuse, Venemaa jätkas õhurünnakuid

Ukraina kaitsejõudude üksustel kästi hoida rindel relvarahu alates 5. septembri kella 00.00-st kuni 8. septembri kella 23.59-ni, teatas Ukrainska Pravda viitega allikatele mitmest eri suunal tegutsevast brigaadist ning kõrgele ametnikule jõustruktuuridest.

Väidetavalt on lahingutegevuse peatamine Ukraina ettepanek, ametlikust relvarahukokkuleppest ei ole teatatud.

USA presidendi Donald Trumpi eriesindajad Steve Witkoff ja Jared Kushner sõidavad sel nädalavahetusel Moskvasse ja Kiievisse, et pidada läbirääkimisi sõja lõpetamise üle.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas, et Witkoff ja Kushner tulevad Kiievisse pühapäeval, 6. septembril pärast Moskva külastamist osana Washingtoni diplomaatilistest jõupingutustest lõpetada Venemaa sõda Ukraina vastu.

Kavandatav visiit oleks esimene kord, kui need kaks oma rahuvahendustegevuse raames Ukrainat külastavad, kusjuures Moskvas on nad korduvalt käinud.

Trump ütles reedel, et vahendajad viivad endaga kaasa ettepaneku Venemaa täiemahulise sõja lõpetamiseks.

"See tuleb lahendada. Nii et... saatsin Steve Witkoffi ja Jared Kushneri," ütles Trump. "Ja me saatsime nad vaatama, kas meil õnnestub midagi ära teha. Ja võib-olla on meil selleks hea võimalus."

Zelenski teatas reedel, et Ukraina hoidub eriesindajate visiidi ajal Venemaa vastu õhulöökide korraldamisest, et tagada USA läbirääkijate ohutus, ning kutsus Moskvat üles sama tegema. Mõni päev varem oli Zelenski rahvusvahelisi lennufirmasid hoiatanud, et Ukraina droonirünnakute tõttu ei ole Venemaale lendamine enam turvaline ja see on hakanud mõjutama Venemaa lennuühendusi.

Venemaa ründas Kiievit ja seda ümbritsevat piirkonda

Venemaa vastas Ukraina pakutud relvarahule reaktiivdroonide lainetega. Pärast südaööd kõlasid Kiievis taas õhuhäiresireenid, kuna õhujõud hoiatasid, et Vene droonid liiguvad linna suunas.

Venemaa öistes rünnakutes Kiievile ja Kiievi oblastile sai kahjustada elumaja ja vigastada vähemalt kaks inimest, teatasid võimud.

Öö jooksul tabasid Kiievit ja seda ümbritsevat piirkonda reaktiivdroonide lained. Kiievist 29 kilomeetri kaugusel idas asuvas Borõspilis sai rünnakus vigastada kaks naist, teatas Kiievi linnavalitsuse esindaja Timur Tkatšenko. Mõlemad kannatanud viidi haiglasse.

Rünnaku ajal Borõspilis said kahjustada ja süttisid ühe üheksakorruselise elumaja katus ja ülemine korrus, teatas Kiievi oblasti sõjaväeadministratsioon.

Reedel hilisõhtul oli Kiievi kesklinnas kuulda ka plahvatust. Öö jooksul kuulutati Kiievis ja Kiievi oblastis mitu korda välja õhuhäire, sealhulgas piirkonna Borõspili rajoonis kohaliku aja järgi kell 23.55 kuni 00.26. Umbes kell kaks öösel hakkasid Kiievis ja seda ümbritsevas piirkonnas taas kõlama sireenid ning rünnakud jätkusid öö jooksul.

Viimased õhuhäired kuulutati Kiievi oblasti rajoonides kohaliku aja järgi umbes kell 5.30. Samal ajal ründas Venemaa droonide ja liugpommidega öö jooksul muu hulgas rindelähedasi piirkondi ning Poltaava, Dnipro ja Odessa linna.

Kiievit on tabanud Venemaa õhurünnakud viimased üheksa päeva järjest. Lakkamatus rünnakulaines on hukkunud üle 50 inimese, vigastada saanud umbes 100 inimest.