Politsei sulges ajutiselt Luhamaa piiripunkti
Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuur teatas pühapäeva õhtul, et sulges ajutiselt Luhamaa piiripunkti, sest kaks Iraani kodanikku üritasid korduvalt aluseta riiki siseneda.
"Sulgesime täna Luhamaa piiripunkti tavapärasest varem. Tänase päeva (pühapäeva - toim) jooksul on kaks Iraani kodanikku järjepidevalt püüdnud Venemaalt Luhamaa piiripunkti kaudu Eestisse siseneda. Piiriületuseks neil alus aga puudus, kuna mõlemad hävitasid vahetult Venemaa territooriumilt saabudes enda reisidokumendid," kirjutas PPA sotsiaalmeedias.
Piirivalvurid määrasid ebaseaduslikult siseneda püüdnud mehele ja naisele Eestisse sisenemise keelu ja suunasid nad tagasi Venemaa territooriumile.
"Teavitasime juhtunust Venemaa ametivõime, kuid Iraani kodanikel lubati jätkata katseid Eestisse siseneda. Seetõttu sulgesime ajutiselt Luhamaa piiripunkti. Piiripunkt jääb suletuks kuni Venemaa Föderatsioon on omalt poolt olukorra lahendanud."