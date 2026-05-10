Iraan saatis vastuse USA ettepanekule sõja lõpetamiseks

"Iraani Islamivabariik saatis täna Pakistani vahendajate kaudu oma vastuse Ühendriikide pakutud viimasele tekstile sõja lõpetamiseks," teatas Iraani riiklik uudisteagentuur IRNA.

Uudisteagentuur Reuters märkis allikale toetudes, et Iraani ettepaneku järgi keskenduks läbirääkimiste praegune etapp ainult sõjategevuse lõpetamisele piirkonnas.

Allikad nii Iraani kui USA poolelt ütlesid Reutersile, et eesmärgiks on sõlmida ajutine kokkulepe, et peatada sõjategevus ning lubada liiklusel läbida Hormuzi väina. Samal ajal käivad läbirääkimised põhjalikuma kokkuleppe nimel, mille üheks teemaks on ka Iraani tuumaprogramm.

Ka IRNA teatas hiljem, et Iraani vastus USA viimasele rahuettepanekule keskendub sõja lõpetamisele ja meresõidu turvalisusele Pärsia lahes ja Hormuzi väinas.