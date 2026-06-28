Serbia president teatas, et astub tagasi

Serbia president Aleksandar Vučić teatas laupäeval, et astub lähinädalatel tagasi ning riigis toimuvad ennetähtaegsed presidendi- ja parlamendivalimised pärast 18 kuud kestnud valitsusvastaseid proteste.

"Ma olen president veel vaid paar nädalat ning seejärel astun tagasi," ütles Vučić oma toetajatele valitsusmeelsel meeleavaldusel pealinnas Belgradis. Vučići teine ja põhiseaduse järgi viimane presidendiaeg oleks pidanud lõppema 2027. aasta keskel.

Vučić ütles, et aitab oma erakonnal, Serbia Progressiivsel Parteil (SNS), võita nii presidendivalimised kui ka ennetähtaegsed parlamendivalimised, mis pidid esialgse plaani järgi toimuma samuti 2027. aastal.

"Teen ettepaneku, et meie nimekiri, tulevaste valimiste võidunimekiri, kannaks nime "Ühtne Serbia"," ütles ta.

Vučić ei täpsustanud, millal ta ametist tagasi astub ega millal saadab laiali parlamendi, mis on ennetähtaegsete parlamendivalimiste väljakuulutamise eeltingimus.

Presidendi või peaministrina 12 aastat võimul olnud Vučići teadaanne tuli ajal, mil riigis jätkuvad üliõpilaste eestvedamisel korruptsioonivastased meeleavaldused, vahendas Reuters.

Protestid said alguse pärast 2024. aasta novembris Põhja-Serbias Novi Sadi raudteejaamas varikatuse kokkuvarisemist, milles hukkus 16 inimest.

Meeleavaldajad, opositsioon ja inimõiguste organisatsioonid väidavad, et raudteejaama õnnetus näitas laiemat probleemi – valitsuse halba ehitusprojektide juhtimist ja korruptsiooni.

Vučićist võib saada peaminister

Vučići lahkumine poliitika eesliinilt on siiski ebatõenäoline, sest tema tagasiastumine võib avada talle tee peaministriks, kui tema erakond võidab parlamendivalimised. See jätkaks senist suundumust, kus tegelik võim Serbias püsib Vučići käes sõltumata sellest, millist ametit ta peab.

Analüütikute hinnangul püüab Vučić presidendiks seada mõne oma liitlase, et säilitada kontroll riigi võimuhoobade üle.

"See ei ole kindlasti Vučići lõpp," ütles Varssavis tegutsev analüütik Radivoje Grujić. "Tal on juba plaan olemas ning see ei tähenda kindlasti poliitikast taandumist – pigem vastupidi."

Samas viitab laupäevase teate ajastus sellele, et 18 kuud kestnud protestid on mänginud selles otsuses oma rolli.

Veel mõni päev tagasi mälestasid üliõpilased Novi Sadis raudteejaama varingu ohvreid ning nõudsid ennetähtaegsete parlamendivalimiste korraldamist. Järgmine üliõpilaste meeleavaldus on kavandatud pühapäevaks Serbia lõuna-keskosas asuvasse Kraljevo linna.

Nii üliõpilaste juhitud protestiliikumise aktivistid kui ka opositsioon on teatanud, et kavatsevad eelseisvatel valimistel esitada väljakutse Vučićile ja Serbia Progressiivsele Parteile (SNS).

Üliõpilastega seotud opositsioonilise liikumise Move-Change juht Savo Manojlović ütles: "Tagasi astudes ning kuulutades välja ennetähtaegsed presidendi- ja parlamendivalimised püüab Vučić ennetada oma vältimatut langust, sest protestiliikumisel ja üliõpilastel on praegu suurem toetus kui temal."