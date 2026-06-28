X!

Serbia president teatas, et astub tagasi

Välismaa
Aleksandar Vučić.
Aleksandar Vučić. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Serbia president Aleksandar Vučić teatas laupäeval, et astub lähinädalatel tagasi ning riigis toimuvad ennetähtaegsed presidendi- ja parlamendivalimised pärast 18 kuud kestnud valitsusvastaseid proteste.

"Ma olen president veel vaid paar nädalat ning seejärel astun tagasi," ütles Vučić oma toetajatele valitsusmeelsel meeleavaldusel pealinnas Belgradis. Vučići teine ja põhiseaduse järgi viimane presidendiaeg oleks pidanud lõppema 2027. aasta keskel.

Vučić ütles, et aitab oma erakonnal, Serbia Progressiivsel Parteil (SNS), võita nii presidendivalimised kui ka ennetähtaegsed parlamendivalimised, mis pidid esialgse plaani järgi toimuma samuti 2027. aastal.

"Teen ettepaneku, et meie nimekiri, tulevaste valimiste võidunimekiri, kannaks nime "Ühtne Serbia"," ütles ta.

Vučić ei täpsustanud, millal ta ametist tagasi astub ega millal saadab laiali parlamendi, mis on ennetähtaegsete parlamendivalimiste väljakuulutamise eeltingimus.

Presidendi või peaministrina 12 aastat võimul olnud Vučići teadaanne tuli ajal, mil riigis jätkuvad üliõpilaste eestvedamisel korruptsioonivastased meeleavaldused, vahendas Reuters.

Protestid said alguse pärast 2024. aasta novembris Põhja-Serbias Novi Sadi raudteejaamas varikatuse kokkuvarisemist, milles hukkus 16 inimest.

Meeleavaldajad, opositsioon ja inimõiguste organisatsioonid väidavad, et raudteejaama õnnetus näitas laiemat probleemi – valitsuse halba ehitusprojektide juhtimist ja korruptsiooni.

Vučićist võib saada peaminister

Vučići lahkumine poliitika eesliinilt on siiski ebatõenäoline, sest tema tagasiastumine võib avada talle tee peaministriks, kui tema erakond võidab parlamendivalimised. See jätkaks senist suundumust, kus tegelik võim Serbias püsib Vučići käes sõltumata sellest, millist ametit ta peab.

Analüütikute hinnangul püüab Vučić presidendiks seada mõne oma liitlase, et säilitada kontroll riigi võimuhoobade üle.

"See ei ole kindlasti Vučići lõpp," ütles Varssavis tegutsev analüütik Radivoje Grujić. "Tal on juba plaan olemas ning see ei tähenda kindlasti poliitikast taandumist – pigem vastupidi."

Samas viitab laupäevase teate ajastus sellele, et 18 kuud kestnud protestid on mänginud selles otsuses oma rolli.

Veel mõni päev tagasi mälestasid üliõpilased Novi Sadis raudteejaama varingu ohvreid ning nõudsid ennetähtaegsete parlamendivalimiste korraldamist. Järgmine üliõpilaste meeleavaldus on kavandatud pühapäevaks Serbia lõuna-keskosas asuvasse Kraljevo linna.

Nii üliõpilaste juhitud protestiliikumise aktivistid kui ka opositsioon on teatanud, et kavatsevad eelseisvatel valimistel esitada väljakutse Vučićile ja Serbia Progressiivsele Parteile (SNS).

Üliõpilastega seotud opositsioonilise liikumise Move-Change juht Savo Manojlović ütles: "Tagasi astudes ning kuulutades välja ennetähtaegsed presidendi- ja parlamendivalimised püüab Vučić ennetada oma vältimatut langust, sest protestiliikumisel ja üliõpilastel on praegu suurem toetus kui temal."

Toimetaja: Aleksander Krjukov

UUS HOOAEG

Suvine kaaslane

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:06

Kreekas tõusis liidriks Ogier, Virves haaras juhtohjad WRC2 klassis

11:42

Saksa-Hollandi korpus võtab üle Eesti ja Läti maavägede taktikalise juhtimise

11:32

Kristina Norman: ajalugu ei ole midagi lõpetatut ega minevikku suletut

11:17

TÄNA OTSE | Kanada ja LAV jahivad MM-il kohta 16 parema seas

10:47

Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega Uuendatud

10:15

Estoniast lahkunud Anna Roberta: vahel peab olema probleemide tekitaja

10:15

Roomas langes 100 meetri vabaujumise maailmarekord

09:33

Serbia president teatas, et astub tagasi

09:30

TÄNA OTSE | Premium liiga pakub taas Levadia - Flora vastasseisu

09:08

Ühe minuti film | Lota Viik "Vabad käed"

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

27.06

Äärmuslik kuumus liigub Ida-Euroopa poole

27.06

Sõja 1585. päev: Ukraina raketilöök tabas Venemaa sõjatehast Volgogradis Uuendatud

27.06

Ukraina rünnakud on okupeeritud Krimmi turismihooaja kihva keeranud

10:47

Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega Uuendatud

02:12

Inglismaa sai Bellinghami ja Kane'i tabamustest esikoha, Horvaatia teise Uuendatud

27.06

USA andis pärast kaubalaeva ründamist löögi Iraani sihtmärkide pihta Uuendatud

26.06

Telia eemaldas telepakettidest kanaleid, hind jäi samaks

27.06

Setomaa metsadesse on kerkimas Balti kaitsevöönd

27.06

Kaidi Ruusalepp: Eesti ettevõtjad ei riski, vaid joovad Kellukest

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

ilmateade

SPORT

12:06

Kreekas tõusis liidriks Ogier, Virves haaras juhtohjad WRC2 klassis

11:17

TÄNA OTSE | Kanada ja LAV jahivad MM-il kohta 16 parema seas

10:15

Roomas langes 100 meetri vabaujumise maailmarekord

09:30

TÄNA OTSE | Premium liiga pakub taas Levadia - Flora vastasseisu

loe: kultuur

11:32

Kristina Norman: ajalugu ei ole midagi lõpetatut ega minevikku suletut

10:15

Estoniast lahkunud Anna Roberta: vahel peab olema probleemide tekitaja

09:08

Ühe minuti film | Lota Viik "Vabad käed"

27.06

Arvustus. See lõpeb temaga

loe: eeter

10:15

Estoniast lahkunud Anna Roberta: vahel peab olema probleemide tekitaja

27.06

Galerii ja videod: Marje Metsur 85

27.06

Piret Kalda võtetest Kiievis: Maidani väljakule jõudmine võttis pisarad lahti

27.06

Andrus Vaarik: näitlejale pole tähtis, kas ta mängib komöödiat või tragöödiat

Raadiouudised

27.06

Setomaa metsadesse on kerkimas Balti kaitsevöönd

27.06

Volkonski lavastusest "Kolhoos Vesiroos": siin ei ole mingit nostalgiat

26.06

Ukraina ülesehitamine ei piirdu vaid betooniga

26.06

Päevakaja (26.06.2026 18:00:00)

26.06

Südamekodud müüb hooldusteenuste osutamise Kesk-Euroopa tervishoiugrupile

26.06

Narva opositsioon sai lõpuks umbusaldusavaldused sisse anda

26.06

Raadiouudised (26.06.2026 15:00:00)

26.06

Politsei: joobes juhtide arv liikluses on aasta-aastalt vähenenud

26.06

Vähemalt poolsada kirikut vajab katuseremonti

26.06

Laupäeval sajab kohati hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo