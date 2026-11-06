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Kohus mõistis ukrainlasest sisserändajate vedaja vangi

Eesti
Oleksandri autost leiti neli ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalast.
Oleksandri autost leiti neli ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalast. Autor/allikas: PPA
Eesti

Pärnu maakohus mõistis 37-aastase Ukraina kodaniku kiirmenetluses süüdi ebaseaduslike sisserändajate riiki toomises ja karistas teda vangistusega. Pärast vangistuse kandmist saadetakse mees Eestist välja ning viis aastat ei tohi ta riiki siseneda.

4. oktoobril pidas politsei Järva maakonnas Mäekülas kinni 37-aastase Oleksandr Suvorovi, kelle sõidukist leiti neli ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalast: üks Alžeeria kodanik ning kolm Somaalia kodanikku. 

Kiirmenetluses mõisteti Ukraina kodanikule karistuseks aasta ja kümme kuud vangistust, millest koheselt tuleb ära kanda kaks kuud. Ülejäänut ei pöörata täitmisele, kui mees ei pane kahe ja poole aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Lisaks saadetakse mees pärast vangistuse kandmist Eestist välja ning järgmised viis aastat ei tohi ta riiki siseneda. 

Seadus näeb välismaalase ebaseadusliku toimetamise eest üle Eesti riigipiiri ette kuni kolme aasta pikkuse vangistuse. Kui illegaalid pannakse eluohtlikku või tervist raskelt kahjustada võivasse olukorda, siis võib kohus karistada kuni seitsme aasta pikkuse vangistusega. 

Oleksandri autost leiti neli ebaseaduslikult riiki sisenenud välismaalast. Autor/allikas: PPA

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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