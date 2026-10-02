EL-i riigid arutavad reedel võimalusi kütusehindade tõusu leevendamiseks

Euroopa Liidu liikmesriigid kohtuvad reedel Euroopa Komisjoniga, et arutada kooskõlastatud reageerimist hüppeliselt tõusvatele kütusehindadele, teatas komisjoni pressiesindaja.

Ühendriigid soovivad, et Euroopa riigid, eelkõige Prantsusmaa ja Saksamaa, laseksid hinnatõusu ohjeldamiseks turule diislikütust oma strateegilistest varudest.

Väidetavalt ähvardab Washington keeldumise korral keelata USA diislikütuse ekspordi Euroopasse.

Ka USA rahandusminister Scott Bessent kutsus neljapäeval Washingtoni Euroopa liitlasi üles hindade ohjeldamise eesmärgil viivitamatult vabastama strateegilisi diislikütuse varusid.

Euroopa Liidu riigid peaksid kriisi arutama reedel.

"Meie Euroopa partnerid peaksid kiirendama oma olemasolevate kohustuste täitmist ja tegema lisavarud viivitamatult kättesaadavaks, et tulla toime käimasolevate häiretega," ütles Bessent.

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et Washington võib paluda oma Euroopa liitlastel vabastada strateegilised diislikütuse varud eesmärgiga ohjeldada Iraani sõja tõttu hüppeliselt tõusnud hindu.

"Me võime seda teha. Neil on veidi diislit," ütles Trump ajakirjanikele vahevalimiste kampaaniareisil Texases.