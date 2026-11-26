Euroopa Keskpanga (ECB) järgmiseks juhiks saab hispaanlane Pablo Hernández de Cos, kes võtab ameti üle Christine Lagarde'ilt, teatasid neljapäeval diplomaadid.

"Holland toetab konsensust ECB juhatuse kolme kandidaadi osas," ütles üks EL-i diplomaat.

See diplomaat ja veel teinegi kinnitasid, et Hernández de Cos pälvis euroala riikide toetuse, edestades Hollandi endise keskpanga juhti Klaas Knoti.

Lagarde astub ametist tagasi 2027. aasta veebruaris.

Keskpangale valitakse uut juhti keset Euroopa võlakirjaturgudel valitsevaid pingeid ning enne mitmeid järgmisel aastal Euroopas, sealhulgas Prantsusmaal, toimuvaid kaalukaid valimisi.

55-aastane Hernández de Cos on alates eelmisest aastast juhtinud Šveitsis asuvat Rahvusvaheliste Arvelduste Panka (BIS) ning oli aastatel 2018-2024 Hispaania keskpanga juht.

Kahele ülejäänud ECB juhatuse vabale kohale olid ainsad kandidaadid prantslanna Laurence Boone ja sakslane Markus Brunnermeier.

Hernández de Cos valiti keskpanga juhiks Prantsusmaa ja Saksamaa ulatusliku kokkuleppe raames pärast EL-i liidrite kõnelusi.

Hollandi peaminister Rob Jetten teatas neljapäeval Euroopa Ülemkogu eesistujale António Costale, "et Holland väärtustab konsensuslikku otsust ECB presidendi küsimuses. See on oluline signaal finantsturgudele", ütles üks diplomaat.

Neljapäevane heakskiit käivitab ametliku protsessi, mille käigus Euroopa liidrid kiidavad hiljem päeva jooksul heaks kandidaadid igale ECB ametikohale.

Seejärel toetavad panga nõukogu ja Euroopa Parlament kandidatuure ka ametlikult.