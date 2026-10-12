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Galerii: Ülle Madise võttis Alar Kariselt presidendiameti üle

Eesti
Ülle Madise andis presidendi ametivande
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Eesti

Esmaspäeval andis Ülle Madise riigikogu ees ametivande ja astus presidendina ametisse.

Kell 14.15 saabus valitud president Ülle Madise koos abikaasaga Kadriorgu presidendi kantseleisse, kus neid võtsid vastu president Alar Karis ja tema abikaasa Sirje Karis. Koos siirduti edasi Toompeale.

Galerii täieneb jooksvalt.

Presidendi ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Eesti Rahvusringhäälingu vahendusel otseülekandes. Tseremooniat kommenteerivad ETV-s Andres Kuusk ja Mirko Ojakivi. Reporter on Kristjan Pihl. ETV2-s saab ülekannet jälgida eesti viipekeele tõlkega. Presidendi ametisse astumise toob kuulajateni ka Vikerraadio algusega kell 15.

Tartus sündinud ja koolis käinud 51-aastane Ülle Madise on hariduselt õigusteadlane. Ta on töötanud varem justiitsministeeriumis, riigikogu põhiseaduskomisjonis, peakontrolörina riigikontrollis, presidendi õigusnõunikuna ning aastast 2015 õiguskantslerina. 2021. aasta lõpus valiti ta sellesse ametisse tagasi teiseks ametiajaks.

Ülle Madise on abielus Lauri Madisega, kes töötab kohtunikuna Euroopa Liidu kohtus Luksemburgis. Peres lapsi ei ole. Ülle Madise isa on endine poliitik ja riigikohtunik Tõnu Anton.

Madise esitasid presidendikandidaadiks 75 riigikogu liiget. Vastavad dokumendid andsid vabariigi valimiskomisjonile üle Reformierakonna, Eesti 200, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide ning fraktsioonidesse mittekuuluvate riigikogu liikmete esindajad.

Salajasel hääletusel valis riigikogu Madise presidendiks 71 häälega.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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