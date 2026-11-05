EE-ALARM-i välkteavitus on testimisel, mõni seade võib juba teate saada

Päästeamet on vajalike arendustega cell broadcast-i ehk mobiilsidevõrgupõhise välkteavituse tehnoloogia kasutuselevõtuks jõudnud testimisetappi ning katsetuste käigus võivad tehnilised testteavitused jõuda ka mõne Android-seadme kasutajani.

Erinevalt SMS‑teavitustest eeldab välkteavitus nii teadete saatmis- kui ka vastuvõtmisvõimekuse väljaarendamist ning tehnoloogia toimimise testimist iOS ja Android seadmetel. Tehnilised testid viivad lähikuudel läbi Eesti mobiilioperaatorid (Elisa, Tele2 ja Telia) koos Riigiside Sihtasutusega (RIKS), et veenduda lahenduse nõuetekohases toimimises. Nutiseadmete operatsioonisüsteeme arendavad Google (Android) ja Apple (iOS).

"Testimine on vajalik etapp uue tehnoloogia kasutuselevõtuks, kuna vaid testide edukal läbimisel lisatakse vajalik tarkvara Google'i ja Apple'i operatsioonisüsteemide uuendustesse ning telefonidele ja teistele nutiseadmetele tekib võimekus Eesti parameetritega ohuteavituste vastuvõtmiseks," ütles päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets.

Välkteavitus on plaanis Eestis ohuteavituskanalina kasutusele võtta 2027. aasta kevadel. Tehnoloogia võimaldab jõuda väga suure hulga inimesteni ohualas sekunditega ka siis, kui mobiilivõrk on tavapärastest kõnedest ja sõnumitest ülekoormatud.

Välkteavitus ei käitu ega näe välja nagu tavaline SMS või äpiteade, vaid seda kuvatakse otse telefoniekraanil, teiste teadete ja rakenduste peal. Sõltuvalt ohu iseloomust võib teavitusega kaasneda tugev helisignaal ja vibratsioon – ka siis, kui telefon on hääletu või mitte-segada-režiimil. Eesmärk on, et teade oleks võimalikult kiirelt märgatav.

EE-ALARM välkteavitused töötavad 4G ja 5G võimekusega iOS ja Android nutitelefonides eeldusel, et telefonide tarkvara on uuendatud.

"Teiste riikide kogemus näitab, et esimestel kuudel pärast uue tehnoloogia kasutuselevõttu jõuavad välkteavitused 70 protsendini nutiseadmetest, kuid ligikaudu aastaga tõuseb kaetus üle 90 protsendi – seda sõltuvalt Google'i ja Apple'i uuenduste ajakavast ning inimeste valmidusest oma nutiseadme tarkvara värskendada," ütles RIKS-i mobiilsidevõrgu välkteavituse projektijuht Antti Turmann.

Päästeamet annab teada, kui uuendused on kasutajatele kättesaadavad.

Mobiilsidevõrgupõhine välkteavitus ei asenda seniseid kasutuses olevaid EE-ALARM-i ohuteavituskanaleid, vaid on süsteemi täiendus. Otsuse, kas ja millised ohuteavituse kanalid käivitada, teeb sõltuvalt olukorra tõsidusest sündmust lahendav asutus, nagu päästeamet, politsei- ja piirivalveamet, kaitsevägi jt.

Kui tehniliste testide etapp on läbitud, on järgmise sammuna uuel aastal kavas suuremahulisemad katsetused piiratud territooriumil.

Testteavituste näidised:

Eestikeelne testsõnum

EE-ALARM

TEST! TEST! TEST! See on välkteavituse tehniline test. Ohtu pole. Info ja tagasiside: kriis.ee/cb

Ingliskeelne testsõnum

EE-ALARM

TEST! TEST! TEST! You have received a cell broadcast technical test message. There is no danger. More information and feedback: kriis.ee/cb

Venekeelne testsõnum

EE-ALARM

ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! Вы получили технический тест мгновенного оповещения. Опасности нет. Больше информации и обратная связь: kriis.ee/cb