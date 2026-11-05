X!

EE-ALARM-i välkteavitus on testimisel, mõni seade võib juba teate saada

Eesti
EE-ALARM ohuteavitustest 10. juunil 2026. aastal
EE-ALARM ohuteavitustest 10. juunil 2026. aastal Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Eesti

Päästeamet on vajalike arendustega cell broadcast-i ehk mobiilsidevõrgupõhise välkteavituse tehnoloogia kasutuselevõtuks jõudnud testimisetappi ning katsetuste käigus võivad tehnilised testteavitused jõuda ka mõne Android-seadme kasutajani.

Erinevalt SMS‑teavitustest eeldab välkteavitus nii teadete saatmis- kui ka vastuvõtmisvõimekuse väljaarendamist ning tehnoloogia toimimise testimist iOS ja Android seadmetel. Tehnilised testid viivad lähikuudel läbi Eesti mobiilioperaatorid (Elisa, Tele2 ja Telia) koos Riigiside Sihtasutusega (RIKS), et veenduda lahenduse nõuetekohases toimimises. Nutiseadmete operatsioonisüsteeme arendavad Google (Android) ja Apple (iOS).

"Testimine on vajalik etapp uue tehnoloogia kasutuselevõtuks, kuna vaid testide edukal läbimisel lisatakse vajalik tarkvara Google'i ja Apple'i operatsioonisüsteemide uuendustesse ning telefonidele ja teistele nutiseadmetele tekib võimekus Eesti parameetritega ohuteavituste vastuvõtmiseks," ütles päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets. 

Välkteavitus on plaanis Eestis ohuteavituskanalina kasutusele võtta 2027. aasta kevadel. Tehnoloogia võimaldab jõuda väga suure hulga inimesteni ohualas sekunditega ka siis, kui mobiilivõrk on tavapärastest kõnedest ja sõnumitest ülekoormatud.

Välkteavitus ei käitu ega näe välja nagu tavaline SMS või äpiteade, vaid seda kuvatakse otse telefoniekraanil, teiste teadete ja rakenduste peal. Sõltuvalt ohu iseloomust võib teavitusega kaasneda tugev helisignaal ja vibratsioon – ka siis, kui telefon on hääletu või mitte-segada-režiimil. Eesmärk on, et teade oleks võimalikult kiirelt märgatav.

EE-ALARM välkteavitused töötavad 4G ja 5G võimekusega iOS ja Android nutitelefonides eeldusel, et telefonide tarkvara on uuendatud.

"Teiste riikide kogemus näitab, et esimestel kuudel pärast uue tehnoloogia kasutuselevõttu jõuavad välkteavitused 70 protsendini nutiseadmetest, kuid ligikaudu aastaga tõuseb kaetus üle 90 protsendi – seda sõltuvalt Google'i ja Apple'i uuenduste ajakavast ning inimeste valmidusest oma nutiseadme tarkvara värskendada," ütles RIKS-i mobiilsidevõrgu välkteavituse projektijuht Antti Turmann.

Päästeamet annab teada, kui uuendused on kasutajatele kättesaadavad.

Mobiilsidevõrgupõhine välkteavitus ei asenda seniseid kasutuses olevaid EE-ALARM-i ohuteavituskanaleid, vaid on süsteemi täiendus. Otsuse, kas ja millised ohuteavituse kanalid käivitada, teeb sõltuvalt olukorra tõsidusest sündmust lahendav asutus, nagu päästeamet, politsei- ja piirivalveamet, kaitsevägi jt.

Kui tehniliste testide etapp on läbitud, on järgmise sammuna uuel aastal kavas suuremahulisemad katsetused piiratud territooriumil.

Testteavituste näidised:

Eestikeelne testsõnum

EE-ALARM

TEST! TEST! TEST! See on välkteavituse tehniline test. Ohtu pole. Info ja tagasiside: kriis.ee/cb

Ingliskeelne testsõnum

EE-ALARM

TEST! TEST! TEST! You have received a cell broadcast technical test message. There is no danger. More information and feedback: kriis.ee/cb

Venekeelne testsõnum

EE-ALARM

ТЕСТ! ТЕСТ! ТЕСТ! Вы получили технический тест мгновенного оповещения. Опасности нет. Больше информации и обратная связь: kriis.ee/cb

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

eesti raadio

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:40

Ukraina on Moldovast Euroopa Liiduga liitumisel maha jäämas

10:40

LHV peamaja peatne omanik plaanib sinna kortereid ehitada

10:39

Ministeerium: ennekõike vastutab pahandusi korraldava teismelise eest ta ise

10:38

Taborid hakkavad uues lavastuses perekonda mängima: see ei lugu meist

10:17

Keila Basket sai Lätis kindla kaotuse

10:15

Uuring: eurooplased soovivad kiiret üleminekut rohelisemale energiale

10:14

Silja Eek: märkame ka rõõmu, mis õpetajatööd saadab

10:13

ERR-i teleuudised kell 9:00

10:09

Surmauurija Karl Käsnapuu: kannatusel on koht inimeseks olemisel

10:06

TI-põhine tootlikkuse kasv võib vähendada tööliste ostujõudu

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

04.11

USA valimised: demokraadid võtavad võimu kongressi mõlemas kojas Uuendatud

04.11

Helme: Trump ei pea enam kedagi kartma

04.11

Kohus mõistis Eesti kunstnike liidu kelmusskeemis osalenud mehed vangi

04.11

Hanno Pevkur lahkub poliitikast

04.11

Vseviov: USA-s toimus poliitiline tsunami

04.11

Vance: vahevalimised kaotati Iraani sõja tõttu Uuendatud

04.11

Hollandi narkoparun ehitas Aafrikas üles võimsa kokaiiniimpeeriumi

04.11

Valimiskaotus raputab Trumpi võimu vabariiklaste parteis

04.11

Piusa nahkhiir püstitas oma klassis maailma vanuserekordi

04.11

Eksperdi hinnangul võib kongressi kaotanud Trump välispoliitikas veelgi enam lõhkuma hakata

ilmateade

SPORT

10:17

Keila Basket sai Lätis kindla kaotuse

09:49

Wembanyama rekordiline õhtu tõi San Antoniole napi võidu

09:16

TÄNA OTSE | Eesti alustab EM-valiksarja tugeva Serbia vastu

08:21

Itaalia väikeklubi pakkus Meistrite liigas rekordeid kõditava väravatesaju

loe: kultuur

09:42

Galerii: Holger Marjamaa esines Tallinnas koos ansambliga Take 6

09:31

Hedvig Hanson andis välja artikli- ja esseekogumiku

09:15

PÖFF-i päevik | "Ulja" on kolme Balti riigi veider ja omanäoline triumf

04.11

Galerii: kirjanike majas mälestati Kruusa Kaljut

loe: eeter

10:38

Taborid hakkavad uues lavastuses perekonda mängima: see ei lugu meist

10:09

Surmauurija Karl Käsnapuu: kannatusel on koht inimeseks olemisel

09:28

Korralooja: ma ei taha kedagi halvasti tundma panna

04.11

"Pealtnägija": Põhja-Korea häkkerid sihivad Eesti IT-eksperte

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (05.11.2026 09:00:00)

04.11

Päevakaja (04.11.2026 18:00:00)

04.11

Maaomavalitsused tervitavad riigi elamuehituse plaane maapiirkondades

04.11

Tehisaruekspert: tehisaru võiks julgemalt maksustada

04.11

Hooldereform jättis kodus elamise toetamise tagaplaanile

04.11

Mikser: demokraatide võit toob kindlasti kaasa korruptsiooniuurimisi Trumpi administratsioonis

04.11

Prantsusmaal vaieldakse politsei jõukasutuse teemal

04.11

Riik otsib ennetavaid lahendusi alaealiste kuritegevuse vähendamiseks

04.11

Raadiouudised (04.11.2026 15:00:00)

04.11

Raadiouudised (04.11.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo