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Michal: me ei kavatse Venemaast rääkides oma tooni pehmendada

Eesti
Kristen Michal
Kristen Michal Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Peaminister Kristen Michal ütles, et ta ei kavatse Vene ohust rääkides end tagasi hoidma hakata ja pigem tuleks tema sõnul survet Venemaale jätkata.

"Juba enne juba kui Venemaa täiemahuline agressioon Ukrainasse käivitus, me hoiatasime ju sellest, mis on Venemaa diktaatori Putini plaanid ja soovid. Ja me oleme seda jätkanud ja mina seda samamoodi jätkan. Ma ei kavatse ennast tagasi hoida, sest diktaatoritele meele järgi olemine või vait olemine kindlasti ei ole lahendus, pigem tuleb survet jätkata, Ukrainat toetada - see on ainus tee, kuidas Putinit sundida oma eesmärke muutma," ütles Michal ERR-ile.

"Selle talve eel Putini otsusel lõhutakse ja pommitatakse praegu elektritaristut, sooja taristut, nüüd venelased on ette võtnud veevärgi, kanalisatsiooni, nad tapavad naisi ja lapsi. Milliseid sõnu saavad Euroopa liidrid üldse kasutada, et seda iseloomustada? Kõik sõnad on selle jaoks liiga pehmed. Põhjus, miks Putinit nurgas kujutatakse praegu, on seetõttu, et sõjaväljal ei ole reaalset edenemist ja seetõttu Putin võtab ette erinevaid hübriidrünnakuid ja käitub sisuliselt terroristina. Me kindlasti ei saa ja mina kindlasti ei kavatse oma tooni pehmendada ega vaikida Venemaa suhtes.

"Kes siis veel, kui mitte Eesti juhid - peaminister avalikel esinemistel või omavahelistes vestlustes või Eesti kaitse- ja julgeoleku valdkonna tegijad erinevates esinemistes või vestlustes - peaks otse kirjeldama seda, mida Venemaa teeb? Nagu John McCain kunagi ütles Ühendriikide presidendikandidaadina, et Venemaa on bensiinijaam, mis teeskleb riiki ja täna juhib seda diktaator, kes tapab naisi, lapsi. Ja minu meelest kõik sõnad selle kirjeldamiseks ongi liiga pehmed," ütles Michal veel.

Michali sõnul temani selliseid palveid jõudnud ei ole. "Otse minuni sellist kurtmist küll ei ole tulnud. Viimati me olime Trumpiga koos Ankaras suvel NATO tippkohtumisel ja teemaks on pigem ameeriklaste poolelt ikka see sõnum, et Euroopa riikidel tuleb enda kaitset Vene ohu vastu tõsiselt võtta ja panna kaitsesse rohkem raha ja seda Eesti kindlasti teeb. Me oleme pigem tugev julgeoleku looja ja julgeolekupartner Ühendriikidele," rääkis Michal.

Uudisteagentuur Reuters kirjutas reedel mitmele anonüümsele allikale viidates, et USA on palunud Balti riikidel Venemaa teemal tooni maha võtta ning vähendada avalikes sõnavõttudes Venemaast lähtuva ohu rõhutamist.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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