X!

Autoremonditöökodades on puudus asjatundlikest spetsialistidest

Majandus
Foto: Ken Mürk/ERR
Majandus

Automüüjad kurdavad, et häid ja asjatundlikke spetsialiste pole remonditöökodadesse sugugi lihtne leida. Pärnu hariduskeskuses lõpetab küll igal aastal mitukümmend mootorsõiduki tehnikut, kuid kõik ei jätka selles ametis, sest nad õpivad lihtsalt õppimise pärast ja autod neid tegelikult ei huvita.

Autoremonditöökodadesse pole ettevõtjate hinnangul kerge asjalikke töötajaid leida. Kui tehnikuid ja maalreid siiski on, siis heade plekkseppadega on lugu palju keerulisem. Näiteks Pärnus on viis professionaalset plekkseppa, keda autoremonditöökojad teineteiselt üle ostavad.

"Kes on juba õppinud ja on spetsialist juba sellel alal, neid tuleb ikkagi tikutulega taga otsida. Noored poisid veel ei. Osad, kes oskavad väga hästi, õpivad kiiresti selle asja ära, teine on täpselt nii, et ei hakka kuidagi see amet hästi talle külge," sõnas Eurostauto Pärnu esinduse juhataja Kristjan Lagern.

Hariduskeskuses saab igal aastal umbes paarkümmend noort tulevast tehnikut mitmekülgse hariduse. Õpitakse nii garaažis kui klassiruumis, elektriautode tundma õppimiseks on eraldi õppeklass.

"Tehnika areneb kogu aeg ja kõik areneb, aga põhiasjad jäävad ikka samaks, et ratas on ratas. laager on laager ja mootor on mootor, et lihtsalt neid lisasid ja juhtimissüsteeme tuleb juurde kogu aeg. Eks õppimisvõime või usin peab olema, et meie õpime siin kolme-nelja aastaga ainult põhiasjad selgeks, aga kogu aeg peab õppima," ütles PARK autoeriala juhtivõpetaja Priit Auväärt.

Pea igal kursusel leidub noori, kelle eesmärgiks pole oma tulevikku autondusega siduda ja käivad koolis vaid sellepärast, et ema ja isa käsivad.

Amserv on aastaid ise selle eest hoolitsenud, et nende töökodades jätkuks innukaid spetsialiste. Ettevõte toetab Pärnu hariduskeskuse autotehnika õpilasi stipendiumiga. Tänavu anti 750-eurone stipendium välja seitsmendat korda.

"Ühelt poolt me kindlasti tahame endale luua sellist järelkasvu. Teisest küljest oleme ise noortena alustanud ja see on hea võimalus anda nüüd noortele võimalused," lausus Amserv grupi järelteeninduse juht Ahti Aasala.

Seekord sai stipendiumi ja praktikakoha Pärnu hariduskeskuse autotehniku eriala teise kursuse õpilane Robin Mitt, kes on autuhuviline olnud juba lapsest saati.

"Sõpradega juba oli niisugune loomine nende autode vahel ja siis tuli isu ja huvi ka kodus selle vastu. Tänapäeval kõik need autod lähevad ju elektrit täis ja seal on mustmiljon erinevat elektriseadet. Teadmist on vaja kindlasti elektri poolel," ütles Mitt.

Üks kaasaegne autotehnik peab hakkama saama nii kapoti all, tundma elektroonikaseadmeid ja tagatipuks oskama Tiktokki kasutada, et sinna kliendile tema auto probleemidest ülevaatlikke klippe postitada.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

eesti raadio

UUS SAATESARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:48

Kristin Kuuba: noorte olümpiale igaüks ei saa!

22:15

ETV spordisaade, 30. oktoober

21:54

Eestlased alustavad noorte olümpiat: väga põnev saab olema

21:40

Jervan: IT-sektoris on võitjad need, kes suudavad kohaneda muutustega

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:23

Laupäeval on ilm pilves ja kohati sajab nõrka vihma

21:23

90-aastane Eesti suurim ajalooline mootorpurjekas on kehvas seisus

21:22

ERR USA-s: Ohios on valimiste peateema andmekeskuste kiire laienemine

21:17

Viimsi pidi Ventspilsis kaotusega leppima

21:13

Tartu linnas on maa väärtus kasvanud ligi 20 protsenti

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

10:13

Reuters: USA palus Balti riikidel Venemaa teemal tooni maha võtta

17:35

Ukraina ja Venemaa evakueerisid okupeeritud Oleškõ linna elanikke Uuendatud

29.10

Pipedrive koondab massiliselt töötajaid ja paneb kontoreid kinni Uuendatud

29.10

Tartus suleti kasutusloa puudumise tõttu äsja avatud laste mängukeskus

06:36

Seadusmuudatus kohustaks vanu mitteelukondlikke hooneid põhjalikult renoveerima

29.10

Riigikogu erikomisjon võttis luubi alla 200-miljonilise Türgi soomukite hanke

29.10

Euroopa Komisjon keeldus andmast Balti riikidele droonitõrjeks 500 miljonit

06:47

Advokaadid Ginter, Nerets, Švirinas: põhiõigus rüüstada

29.10

Sõja 1709. päev: Ukraina hävitas kaks Vene sõjalennukit Su-34 Uuendatud

17:36

Kihelkonna kalmistul lõhkusid haudasid lapsed

ilmateade

SPORT

22:48

Kristin Kuuba: noorte olümpiale igaüks ei saa!

22:15

ETV spordisaade, 30. oktoober

21:54

Eestlased alustavad noorte olümpiat: väga põnev saab olema

21:17

Viimsi pidi Ventspilsis kaotusega leppima

loe: kultuur

19:20

Kogo galeriis avati näitus "Poeb naha alla"

19:15

Kehvad honorarid teevad kirjanikud audioraamatute suhtes ettevaatlikuks

18:49

Galerii: PÖFF vaatab 30. sünnipäeva puhul avatud näitustel ajalukku

16:46

Uue muusika reede: 35maffia, Meelik, Kitty Florentine, Planeet jt

loe: eeter

13:31

Kuldnõela laureaat Karl Korsar: hooajatrendid on asendunud mikrotrendidega

10:58

"Minu kalli ema" režissöör: otsustasime kõike võimalikult realistlikult näidata

29.10

Zetod: meie taga on kogu soome-ugri rahvas

29.10

Panørama, Vemka ja Hans Markus: toome Eesti Laulule värskust

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (30.10.2026 18:00:00)

17:50

Järva vallas avati erainitsiatiivil loodud loodushariduskeskus

17:20

Ohios on valimiste peateema andmekeskuste kiire laienemine

17:10

Taro: piirivalvel peaks olema rohkem õigusi sisserände peatamiseks

16:35

Eesti maa väärtus on 44 miljardit eurot

15:25

Raadiouudised (30.10.2026 15:00:00)

12:35

Montrealis algas Kanada ja Euroopa Liidu tippkohtumine

12:30

Raadiouudised (30.10.2026 12:00:00)

12:30

Loodavasse lemmikloomaregistrisse tuleb kirja panna kõik koerad, kassid ja valgetuhkrud

09:50

Kohtunikud on valmis palgatõusu nimel pöörduma Euroopa Komisjoni poole

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo