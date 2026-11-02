ERR Virginias: väikeettevõtted ootavad vahevalimiste järel kursimuutust

Tollimaksud ja hinnatõus pigistavad USA väikeettevõtjaid, kellest osa on pidanud oma äride uksed sulgema. Läbi raskuste ellu jäänud Virginia poeomanikud ootavad teisipäevaste kongressi vahevalimiste järel kursimuutust ja rohkem erakondadeülest poliitikat.

Fredericksburg on linn Virginia osariigis, mille peatänaval on palju pisikesi ärisid. Torupillimuusika kutsub külalisi šoti käsitööpoodi, mis on sellel pinnal olnud avatud umbes aasta. Kogu kaup on imporditud ja tollimaksud pole elu lihtsaks teinud.

"Olukord on olnud keeruline. Mitte ainult tollimaksude lisamise tõttu, vaid sellepärast, et seda ei tehta õigesti. Mina pean sissetuleva toote eest maksma - ükskõik, kas see on õige või vale. Seejärel saan asja vaidlustada, aga see võtab kuid. Seega seda raha mul lihtsalt pole. Väga keeruline on seda kõike hallata," ütles väikeettevõtja Louise.

Louise'i sõnul hoiab tema äri vee peal toodete erakordsus ja poe asukoht. Pealinna Washingtoni ümbruses on inimeste rahakott suurem ja nad on valmis hea kauba eest rohkem maksma.

"Nad mõistavad, et seisan vastamisi lisakuludega, aga see on raske. Hinda on võimalik kergitada ainult teatud piirini, enne kui inimestele aitab. Aga seni on kõik hästi läinud," lausus Louise.

USA kaubanduskoja hiljutise uuringu järgi peab 54 protsenti väikeettevõtjaid hinnatõusu tõsiseks väljakutseks. Lisaks enda kulude kasvule vähendab see ka klientide ostujõudu. 1985. aastast raamatupoodi pidava Mona sõnul on viimase aasta jooksul terve hulk peatänava ärisid uksed sulgenud, kuid tal läheb üsna hästi.

"Ma arvan, et tuleb olla teenindusele orienteeritud ja pakkuda isiklikku lähenemist. Palju inimesi ostleb tänapäeval internetis, aga nii kaob suhtlus. Seega inimesed tulevad siia, küsivad soovitusi ja kuna me teame oma raamatuid, siis saame neid soovitusi teha," ütles Mona.

Fredericksburgi poeomanikud ootavad uuelt kongressilt rohkem erakondadeülest poliitikat, mis toetaks väikeettevõtlust ja nii ka elu pisemates linnades.