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Uued elektrirongid saavad hakata sõitma veebruarist

Eesti
Elroni reisirong.
Elroni reisirong. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Jaanuari keskpaigaks lõpevad Tartu suunal taristutööd ning Tallinnast Tartusse saab sõita taas vähem kui kahe tunniga. Alates 1. veebruarist on võimalik Elroni uusi Škoda elektrironge Tallinna-Tartu vahelisel taristul teenindama hakata.

Kuni jaanuari keskpaigani tuleb reisijatel arvestada veel mõningase ebamugavusega, seejärel lüheneb sõiduaeg Tallinnast Tartusse 1 tunni ja 55 minutini.

Tartu suunal kestab sõit novembris kuni kaks ja pool tundi ja detsembris hakkab lühenema. 2027. aasta suvest jõuab kiireim rong Tallinnast Tartusse 1 tunni ja 45 minutiga.

"Tuginedes Siemens Mobility Oy ja GRK Rail Oy infole, saame öelda, et viimased tööd uue liiklusjuhtimissüsteemi kasutusele võtuks Tartu suunal on lõpusirgel.  Kõige rohkem töid on ees novembris ja neid tehakse aktiivse rongiliiklusega raudteel. Seepärast tasub reisijatel eriti just sel perioodil jälgida sõiduplaane. See on ebamugav, aga palume veel natuke kannatust. Sõit läheb kiiremaks detsembrist ning jaanuari keskpaigast saab sõita Tallinnast Tartusse alla kahe tunni," ütles Eesti Raudtee juhatuse esimees Merle Kurvits.

"Siemensi esindajad kinnitasid kohtumisel, et tööde ajakava võimaldab uutel elektrirongidel veebruarist Tartu suunal sõitma hakata," ütles taristuminister Kuldar Leis. "Ühtlasi võimaldab elektrirongide lisandumine suunata senised diiselrongid teistele liinidele ja tihendada rongiliiklust ka mujal Eestis."

Eesti Raudtee teeb taristutöid Tartu suunal jaamade kaupa. Raudteed tööde ajaks ei suleta, sest see võtaks reisijatelt ära olulise transpordivõimaluse ja kaubad liiguksid maanteele. Tartu suunal vahetatakse süsteemi, mis juhib rongiliiklust ja tagab selle ohutuse. Esimesena on järg Nõmmkülal, Tamsalul ja Kiltsil. Seejärel tulevad Rakke, Vägeva, Pedja ja Jõgeva, siis Kaarepere ja Tabivere ning 2027. aasta jaanuaris Kärkna ja Tartu. 

Raudteetööde piirkondades tuleb arvestada tavapärasest sagedamini muutuvate sõiduplaanidega (muudatused on minutites, mitte tundides). Kui ehitustöödes tekib ajalisi nihkeid, annab Eesti Raudtee nendest viivitamatult teada Elronile, et Elron saaks teavitada sõiduplaani muudatustest reisijaid.

Samal ajal jätkuvad taristutööd ka Narva suunal, kus sõidu aeg lüheneb juba novembris ja praeguse kahe ja poole tunni asemel kestab sõit veidi üle kahe tunni (kaks tundi seitse minutit). 2027. aasta jaanuarist saab Tallinnast Narva sõita alla kahe tunni ja juunist kestab sõit 1 tund 50 minutit.

Eesti Raudtee uuendab Euroopa Liidu rahastuse toel taristut, turvangu- ja ohutussüsteeme suuremas osas Eesti raudteevõrgust. Töid teeb Siemens Mobility Oy ja GRK Rail Oy konsortsium 2020. aasta novembris sõlmitud lepingu alusel. Tapa–Tartu lõigu tööd on osa sellest lepingust.

Toimetaja: Marko Tooming

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