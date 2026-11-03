TTJA kontrollis elektritõukerattaid: rikkumised avastati kõigi toodete puhul

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kontrollis aprillist kuni septembrini elektritõukerataste käigus 10 erinevat müügikohta ning 18 erinevat tootemudelit. Kontrollimise käigus avastati rikkumisi kõigi toodete puhul.

TTJA märkis, et kõige sagedamini esines puudusi toodete dokumentatsioonis: 11 tootel puudus vastavusdeklaratsioon või oli selles esitatud teave puudulik. Üheksa suure võimsuse või kiirusega elektritõukeratta müügikuulutuses puudus teave selle kohta, et toodet ei tohi liikluses kasutada. Mitmel tootel puudus ka eestikeelne kasutusjuhend.

Järelevalvemenetluste käigus esitasid ettevõtjad üheksa toote kohta puuduvad juhendid või vastavusdokumendid ning täpsustasid vajaduse korral müügikuulutustes esitatud teavet, teatas TTJA.

Menetluste tulemusel eemaldati müügilt viis tootemudelit ja kahe tootemudeli müük peatati ajutiselt. Müük peatati või toode eemaldati müügilt tootemudelite puhul, kus ettevõte ei suutnud esitada ettenähtud vastavusdokumente või puudusi kõrvaldada, näiteks ei varustanud toodet kasutusjuhendiga.

Müügikuulutuses oleva info osas lasub vastutus müüjal: juhul kui müüdava liikuri tehnilised näitajad ületavad kasutamisele kehtestatud piiranguid, tuleb tarbijat sellest selgelt teavitada ning vajadusel viidata, et liikur ei ole mõeldud liikluses kasutamiseks.

Tarbijate eksitamine ei ole lubatud, märkis TTJA. Elektritõukeratta ostmisel tasub seega lisaks hinnale ja tehnilistele näitajatele veenduda, et toode vastab nõuetele ning selle kohta on olemas vajalik teave ja dokumendid.