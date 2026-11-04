Vaga: proovisime Pevkurit ümber veenda

Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga ütles ERR-ile, et erakond proovis Hanno Pevkurit ümber veenda, et poliitik siiski riigikogu valimistel kandideeriks. Vaga sõnul ei mõjutanud Pevkuri otsust ka talle pakutud valimisringkonna esinumbri koht.

Hanno Pevkur teatas äsja sotsiaalmeedias, et lahkub suurest poliitikast ja riigikogu valimistel ei kandideeri. Mida see erakonna ja erakonna valimiskampaania jaoks tähendab?

See on Hanno isiklik otsus. Me proovisime teda ümber rääkida, et ta ikkagi tuleks kandideerima. Ta on väga pikaaegse, väga hea kogemusega poliitik, Eesti Vabariigis täitnud mitmeid ministriportfelle ja olnud alati üks usaldusväärsemaid ja töökamaid inimesi Eesti poliitikas. Kahjuks ta tõesti sellise otsuse tegi ja seekord riigikogu valimistel ei kandideeri. Ma arvan, et see on suur kaotus Eestile.

Mida see valimisnimekirjade mõttes tähendab? Meil see protsess käib, nagu kõikidel teistel erakondadel, et 125 kandidaati üle Eesti kokku panna, ja eks me vaatame kogu selle komplekti nüüd ka üle, et kes ja kus kandideerib, selle pilguga, et Hannot enam kahjuks selles võrrandis ei ole.

Millist positsiooni erakond Hanno Pevkurile riigikogu valimistel kandideerimiseks pakkus?

Nagu ma ütlesin, et tegemist on inimesega, kes on olnud 25 aastat suures poliitikas, üks usaldusväärsemaid poliitikuid kogu selle aja jooksul, seetõttu me rääkisime muidugi esinumbri kohast mingis ringkonnas.

Aga millises ringkonnas?

See on erakonna siseteema, aga ilmselgelt väga kõrgest kohast esinumbrina ühes ringkonnas.

Kas see pakkumine talle ei sobinud?

Ei, tema otsus ei tulenenud pakkumisest, vaid see oli isiklik otsus. Ta on väga pikalt poliitikas olnud ja tahab teatavat vaheldust. Ma inimlikult saan sellest otsusest aru. Aga see oligi tema isiklikult tehtud otsus, mitte kuidagi tingitud positsioonist.

Hiljuti teatas ka Liina Kersna, et ei kavatse riigikogu valimistel kandideerida. Poliitikast lahkus ka Maris Lauri. Mida see Reformierakonna valimistulemuse jaoks võib tähendada, et kolm sellist tipptegijat võitlusest loobuvad sel korral?

Minu arust see on väga positiivne sellest vaatest, et Maris Lauri sai väga väärika töökoha presidendi kantseleis, tema erialaseid teadmisi – ta ju enne suurt poliitikat oli majandusanalüütik – endiselt väärtustatakse kõige kõrgemal tasemel. Ning vabariigi presidendi juurde minek on igas mõttes võib-olla "üks kord elus" võimalus. President Madise on pannud suurepärase meeskonna kokku.

Mis puudutab Liinat, siis jällegi positiivne on see, et ta ütles, et ta teeb poliitikast pausi, et haridusele keskenduda. Ma loodan, et ta tuleb poliitikasse tagasi. Ta on 12 aastat olnud riigikogus, ministriportfelli kandnud. See ongi ju see, mida me tegelikult poliitikast otsime, et inimesed tulevad, panustavad mingi aeg ära, siis käivad väljas, tulevad tagasi. Väga-väga positiivne. Muidugi erakonnas on veel palju häid inimesi, kes lähevad valimistele. Aga kõik need kaasused on arusaadavatel põhjustel. Hanno on väga pikalt olnud, tegi isikliku otsuse, Liina teeb pausi, Maris sai tegelikult kõrgenduse.

Minu küsimus oli, et mida nende kolme tipptegija taandumine poliitikast toob kaasa Reformierakonna valimistulemuse võtmes?

Ma arvan, et olenemata neist kolmest tulevad meil väga tugevad nimekirjad üle Eesti 12 ringkonnas. Meil on palju erinevate erialade inimesi, kes lähevad valijatelt mandaati küsima riigikogu valimistel. Ja igale erakonnale on valimiste eel väga tähtis ka programmiline. Ma usun, et seal me paneme endiselt kõige tulevikku vaatavama programmi ja lubadused kokku, mis hoiavad raskel ajal Eesti inimesi, aga samamoodi pakuvad ideid, kuidas Eesti majandust kasvatada ja muidugi Eestit hoida iseseisvana ja vabana.

Kas nende kahtlemata erakonna jaoks halbade uudiste valguses on teil ka räägitud mõne tipptegijaga, kes astub nüüd riigikogu valimistel Reformierakonna ridades üles, kellest te veel ei ole teatanud? Näiteks Martin Herem?

Meil on päris mitmeid inimesi ja järgmine töönädal kindlasti toob avalikkusele häid sõnumeid, kus oma ala tipptegijad tulevad Reformierakonna nimekirjas kandideerima riigikogu valimistel.

Kas me räägime siin Martin Heremist?

Me räägime erinevatest inimestest, eks järgmisel nädalal siis te seda ka kuulete.

Aga mis puudutab Martin Heremit – kas te temaga olete rääkinud? Olete te võib-olla seonduvalt nende lahkujatega oma survet suurendanud talle, et ta ikkagi kandideeriks?

Martiniga ka muidugi räägime. Nagu ma räägin kõikide erakonna valitsuse liikmetega erinevatel teemadel, aga räägime ka valimistest ja kandideerimisest ja erakonna aitamisest. Aga kõik need teemad on varsti ka avalikkuse ees ja lähinädalatel on selgus majas.