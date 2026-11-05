Otse kell 11: isadepäeva konverents "Kes kasvatab poisist hea isa?"

SA Väärtustades Elu korraldab neljapäeval riigikogus taas isadepäeva konverentsi, mis seekord kannab pealkirja "Kes kasvatab poisist hea isa?". Kell 11 algavat konverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Konverentsil arutletakse selle üle, kuidas kasvaks poisist isa, kes oskab välja näidata siirast armastust oma laste ja nende ema vastu.

Konverentsi arutelusid suunavad ajakirjanik Hannes Hermaküla ja koolipsühholoog Karmen Maikalu. Konverentsi toetab Eesti Kirikute Nõukogu.

Ajakava

11 – 11.05 Sissejuhatus

11.05 – 11.10 Riigikogu liikme Liina Kersna tervitus

11.10 – 11.30 Avasõnad, olümpiavõitja Erki Nool "Kes kasvatab poisist hea isa?"

11.30 – 11.55 Hannes Hermaküla intervjuu Eesti ettevõtja ja põllumajandusjuhi Margo Klaasmägi ja tema poja Jakobiga

11.55 – 12.15 Riigikontrolör Janar Holm "Miks peavad tööandjad soosima emaks-isaks olemist?"

12.15 – 12.45 Paus

12.45 – 13.05 Viru Vangla vanemkaplan Paul Gill "Kui isa pannakse vangi"

13.05 – 13.25 Psühholoog-nõustaja Marika Merits "Miks emad ei lase mõnikord poegi meheks kasvada?"

13.25 – 13.45 Tartu erakooli direktor, Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees Urmo Uiboleht "Mida kool saab teha selleks, et poisist kasvaks hea isa?"

13.45 – 14.05 Ühiskonnategelane, isa ja vanaisa Marko Pomerants "Minu isaks saamise teekond"