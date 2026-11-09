Merz esitab Baieri poliitiku järgmiseks liidupresidendiks

Merz rääkis sellest oma paremtsentristliku kodupartei CDU juhtidele korraldatud õhtusöögil, kinnitades seega teavet, mille parteiallikad olid juba eelmisel nädalal avalikkusele lekitanud.

Otsus esitada Aigner liidupresidendi kandidaadiks tagab talle praktiliselt valituks osutumise jaanuari lõpus, kuna valijameestekogu koosneb peaaegu eranditult Saksamaa parlamendi liikmetest.

Aigner on praegu Baieri maapäeva president. Angela Merkeli liidukantsleri ametiajal töötas Aigner põllumajandusministrina ja pälvis tunnustust ka väljaspool oma koduparteid.

Võimaliku valituks osutumise korral saaks Aignerist riigi esimene naissoost liidupresident.