Setomaa küla on jäänud tankitõrjekraavide ja piiri vahele

Vinski küla Eesti ja Venemaa piiril Setomaal on jäänud eramaadele kaevatud tankitõrjekraavide ja piiri vahele. Kohalikele inimestele teeb kõige enam muret see, kuhu suunatakse kaitsekraavi voolanud vesi ja et lisaks külla viivale maanteele jääks alles külast välja viiv metsatee.

Vinski külas on seitse majapidamist ja inimesed peavad nüüd harjuma elama uues olukorras, sest nende küla on ümbritsetud kaitsevalli ja kaitsekraavidega.

Nii on Vinski küla muutunud otsekuid kindluskülaks, mis on ühelt poolt ümbritsetud viivitusaiaga ja teiselt poolt kaitsekraavide ja -valliga.

"Esimene hirm oligi, et need kraavid on nii sügavad, et kuidas nendest välja saab, kui sinna sisse peaks kukkuma, või täituvad veega, külas on lasteaiaealised lapsed. Aga eks igal pool on tiike ja ojasid, mille eest peab nii või naa kaitsma, kuid siin see siiski tekitas küsimusi, kuna need kalded on hästi järsud," rääkis Vinski küla elanik Lea Ojamets.

Külaelanikud ei olnud nõus ka sellega, et külla sisse ja välja viib ainult üks sõidutee.

"Siis tekkiski küsimus, et oi-oi, et kuidas, meil jääb üks sisse- ja väljapääsu koht maantee näol. Mina ajasin seda, et oleks varuväljapääs, kust saab jalgsi minema, sest mis iganes võib juhtuda maanteega," ütles Ojamets.

Setomaal on Balti kaitsevööndi ühe osana tankide sissetungi kaitseks viivituskraave kaevatud eramaadele ligi 23 kilomeetrit. Ettevõtmist korraldava Setomaa liidu juhi Margus Timmo sõnul on Vinski küla inimeste hirmud mõistetavad ja neile püütakse leida lahendusi.

"Hetkel ei ole kuskil mingit kahju tekkinud, on ainult oletused, mida pakuvad külaelanikud välja, et äkki see vesi uputab nende metsa; et äkki, kui selle teega midagi juhtub, siis nad ei pääse külast välja, kuna kõik on kraavidega kaetud. Need on kõik sellised äkki-asjad, millele me püüame lahendust leida. See on kestnud juba septembrikuust saati ja me oleme istunud ka koos ja koostanud ühiste kavatsuste protokolli," lausus Timmo.

Nüüdseks on Vinski küla elanikel kraavide vahel teine väljapääsutee ning liigvee väljajuhtimiseks kaevatakse küla kõrvale tiik.