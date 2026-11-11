Uusi suuri ehitus- ja teetöid Tallinn eelarvega järgmiseks aastaks ei plaani

Tallinna järgmise aasta investeeringute kavas pole uusi suuri projekte, pigem jätkatakse juba töös olevate objektidega, nagu Kadrioru staadion või Peterburi tee.

Tallinna järgmise aasta eelarve ei erine üldarvude poolest eriti tänavusest eelarvest: kogumaht on 1,3 miljardit nagu mullugi. Tulud peaksid prognoosi järgi kasvama umbes viie miljoni euro võrra ehk ligikaudu pool protsenti ning tegevuskulud kasvavad tänavuse esialgse eelarvega võrreldes 0,7 protsenti.

Investeeringuteks kulub Tallinnal järgmisel aastal 168 miljonit eurot, mida on paari miljoni võrra vähem võrreldes tänavuse täpsustatud eelarvega. Linnaeelarvest kaetakse sellest 159 miljonit, välisrahastust on oodata 5,3 miljonit.

Ühed suurimad investeeringud on liikuvuses, kokku 31 miljonit eurot. Tallinna Linnatranspordile ostetakse 22 kahesuunalist trammi, 60 gaasibussi ning 60 akutrolli. Algab Õismäe ja Lasnamäe suunal uue trollitaristu rajamine, et seal 2029. aastal saaksid trollid käima hakata.

Teetööde kohta märgitakse eelarve seletuskirjas kuivalt, et keskendutakse suuremate tänavaobjektide jätkamisele ja uute tööde ettevalmistamisele. Jätkamise all peetakse silmas eelkõige Peterburi tee lõiku Majaka ja Väike-Paala tänava vahel. Investeeringute tabelisse on järgmisesse aastasse märgitud ka Mustakivi ja Väo tee vaheline lõik, millele eraldatakse poolteist miljonit eurot.

Tänavate rekonstrueerimise suuremad objektid on veel Petrooleumi tänav, Rahumäe tee, Tuisu tänav, Salme tänav ja Mustamäe teise kvartali tänavad.

Küll on aga plaanis suuremad tööd trammiteedega: rekonstrueerima hakatakse Maneeži tänava ja Narva maantee trammiteed. Narva maanteel läheb remonti Maneeži ja Poska vaheline lõik, mis trammiga sõitja kogemuse järgi on tõesti lainetavaks muutunud. Uuendatakse ka Majaka kurvi trammiteed.

Pärnu maantee rekonstrueerimisega Vabaduse väljakult kuni Tondi tänavani on selline seis, et jätkatakse projekteerimist. Kui kunagi peaks ümberehitamiseks minema, on kavas rajada rattateed ja ehitada ümber suuremad ristmikud ning ühistranspordipeatused ja rajada sademeveekanalisatsioon.

Sildade ja viaduktide investeeringute suurim objekt on Kantsi tänava tunneli rajamine. Lisaks alustatakse Pirita silla ning Kumu silla kapitaalremonti. Ühistransporditaristu poolel jätkatakse Pelguranna trammiliini ja Kristiine ühistranspordisõlme rajamise ettevalmistamist.

Rattateid puudutatakse eelarves nii palju, et viiakse lõpule Rail Balticu tunnel nr 5 ehitus ning jätkatakse Tehnika tänava rattatee projekteerimist.

Remontima hakatakse ka Viru bussiterminali katust.

Uurima hakatakse linnavalgustust

2027. aastal suurendatakse võrreldes eelmise talvega lumeveo kulusid, et tagada tänavate korrashoiuteenuse osutamine suuremas mahus ja paremas kvaliteedis, märgitakse eeslarve seletuskirjas. Samuti jätkab linn kõnniteede talvist hooldamist.

Järgmisel aastal on kavas ka üks huvitav projekt linnavalgustuses: koostatakse linnavalgustuse üldplaani pilootala lahendus. Pilootala põhjal luuakse selge disainijuhend ja Tallinna öine visioon, mis määrab, missugust valguslahendust vajavad erinevad linna asukohad. See aitab vähendada valgusreostust, tagades, et valgus ei hajuks tarbetult taevasse ega elurajoonidesse, ning kaitseb haljasalade elurikkust, märgitakse seletuskirjas. Pilootala tulemusi kasutatakse tulevikus eeskujuna valgustuse rajamisel üle kogu linna.

Hariduses on suurimad investeeringuobjektid Jakob Westholmi gümnaasiumi juurdeehitus, Tallinna Heleni Kooli uus hoone ning Tallinna huvikeskuse Kullo uus hoone.

Jätkatakse Kalamaja põhikooli, Lasnamäele Martsa tänavale rajatava uue põhikooli ning Tallinna Nõmme põhikooli projekteerimist. Uute objektidena alustatakse Kivimäe põhikooli rekonstrueerimise ja juurdeehituse, Vanalinna hariduskolleegiumi Lai 39/41 uue õppehoone, Nõmme muusikakooli ning Tallinna tehnikagümnaasiumi projekteerimist.

Jätkuvad Manufaktuuri, Meelespea ja Pääsupesa lasteaia ehitustööd. Projekteerima hakatakse Pikaliiva lasteaeda.

Lipuväljaku rajamine Pirita teele on endiselt kavas

Spordi on suurim objekt Kadrioru staadioni renoveerimine ja juurdeehitis. Lasnamäele Punasele tänavale hakatakse rajama jalgpallihalli. Renoveerima hakatakse Nõmme ujulat ja Lasnamäe kergejõustikuhalli.

Järgmisel aastal jätkatakse Raekoja plats rekonstrueerimise projekteerimist ja ka lipuväljaku rajamist Pirita teele. Jätku saab ka Lembitu pargi rekonstrueerimine.

Uuel aastal hakatakse ka inventeerima Kadrioru pargi puid, eesmärgiks saada ülevaade pargi puistust.

Linnaplaneerimise valdkonnas jätkatakse uue Tallinna üldplaneeringu koostamist: aasta jooksul valmivad vanalinna analüüs, sini-rohevõrgustiku uuring ning Tallinna–Helsingi tunneli ja metroo ning linnakeskuste analüüs ning aasta lõpuks üldplaneeringu eskiislahendus.

Linnavalitsus on eelarve heaks kiitnud, nüüd peab seda tegema ka linnavolikogu.

Investeeringute kava Tallinna järgmise aasta eelarves: