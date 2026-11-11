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Poola energiakontsern ütles tarnehäirete tõttu üles LNG-lepingu Katariga

Välismaa
LNG-rajatis Kataris
LNG-rajatis Kataris Autor/allikas: SCANPIX/ REUTERS/Stringer
Välismaa

Poola suurim energiakontsern Orlen teatas teisipäeval, et ütles üles ühe kahest QatarEnergyga sõlmitud pikaajalisest veeldatud maagaasi (LNG) tarnelepingust, kuna tarnija ei suutnud vääramatu jõu tõttu oma kohustusi täita, vahendas Reuters.

Tegemist on esimese teadaoleva QatarEnergy pikaajalise LNG-lepingu ülesütlemisega pärast seda, kui Iraani sõda hakkas riigi tarneid häirima.

Ostjad pidasid pikka aega Katarit üheks kõige usaldusväärsemaks LNG tarnijaks, kuid antud juhtum näitab, kuidas konflikt mõjutab riigi tarneid, lisas väljaanne.

Leping hõlmas miljonit tonni veeldatud maagaasi aastas ja pidi kehtima 2034. aastani. 

Orlen teatas, et kasutas lepingus sätestatud õigust see vääramatu jõu tõttu üles öelda. Leping jääb kehtima veel 60 päeva pärast ülesütlemisteate esitamist.

Orlen teatas eelmisel kuul, et ootab Katari LNG-tarnete taastumist novembri keskel pärast sõjast tingitud kuudepikkust pausi.

QatarEnergy teatas märtsis vääramatu jõu olukorrast seoses Iraani droonirünnakutega Ras Laffani LNG-rajatistele ning tõsiste häiretega tankeriliikluses Hormuzi väinas.

Orlen hangib gaasi ka Norrast ja Ameerika Ühendriikidest.

Varem sel kuul alustas Venture Global kaubanduslikke tarneid oma Louisiana osariigis asuva Plaqueminesi eksporditehase esimesest etapist, kus Orlen on pikaajaline klient. 

"Lepingu ülesütlemise otsus ei mõjuta gaasitarnete kindlust. Gaasitootmine ettevõtte enda maardlatest koos pikaajaliste gaasitarnelepingutega tagab Orleni grupi gaasivajaduse täieliku katmise," seisis ettevõtte avalduses.

Orlen jätkab LNG vastuvõtmist ka teise QatarEnergyga sõlmitud pikaajalise lepingu alusel. See näeb ette kuni miljoni tonni gaasi tarnimise aastas kuni 2034. aastani ning selle hind on seotud gaasituru võrdlushindadega.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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