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Itaalia, Suurbritannia ja Iirimaa koolid said massiliselt pommiähvardusi

Välismaa
Itaalias evakueeritud kool
Itaalias evakueeritud kool Autor/allikas: SCANPPIX/IPA via ZUMA Press/Roberto Brancolini/
Välismaa

Itaalia valitsuse teatel sai ligi 6300 kooli üle riigi pommiähvarduse. Ka Ka Šotimaa, Iirimaa ja Põhja-Iirimaa koolid said ähvarduskirja.

Itaalia haridusminister Giuseppe Valditara sõnul on juhtumite puhul tõenäoliselt tegemist küberrünnaku, mitte tegeliku ohuga.

E-kirjad saadeti Rooma, Napoli, Milano, Genova, Vicenza, Firenze, Pisa, Trieste ja paljude teiste Itaalia linnade koolidele ning ettevaatusabinõuna evakueeriti mitu hoonet.

Ka Šotimaa, Iirimaa ja Põhja-Iirimaa teatasid, et paljud nende koolid said välismaalt sarnase meili teel saadetud ähvarduse, kuid seda hinnati valehäireks ja see tunde ei häirinud.

Reutersi nähtud sõnumi koopia sisaldas ka ähvardust Itaalia peaminister Giorgia Meloni aadressil. Meloni sõnul ei kujutanud pommihoiatused ohtu ning politsei ja teised avalikud asutused jälgivad olukorda.

Meloni kutsus kokku juhtivad ministrid ja luurejuhid ning neljapäeval peaksid temaga kohtuma ka opositsioonijuhid.

Meloni sõnul jälgib valitsus tähelepanelikult arvukaid teateid haridusasutustele tehtud pommiähvardustest, ehkki senised kontrollid ei ole tuvastanud tõendeid konkreetsest ohust.

"Tundub, et need teated on pigem osa strateegiast, mille eesmärk on külvata paanikat ja muret," kirjutas Meloni sotsiaalmeedias.

Eelmisel nädalal tehti Itaalia lennujaamadele ja teistele Euroopa lennufirmadele rida pommiähvardusi, mis põhjustasid hirmu, evakuatsioone ja laiaulatuslikke häireid. Kuigi algselt võttis mitme ähvarduse eest vastutuse üks misogüünne rühmitus, eitas rühmitus hiljem igasugust seost valehoiatustega.

Itaalia ametnike sõnul saadeti kolmapäeval ilmselt üks ja sama e-kiri kokku 7476 riigikoolist ligi 6300 postkasti, samas kui erakoole need ähvardused ei puudutanud.

Itaalia koolidele saadetud meilile oli alla kirjutatud "Mihhail Andropov, Vilayat di Misoginistani juht".

Sama allkirjaga autor võttis vastutuse ka reedel Iirimaa ja Bulgaaria uudistetoimetustele saadetud pommiähvarduste eest.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, BBC

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