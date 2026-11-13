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Ukraina süütas õhurünnakuga Volgogradi naftatöötlemistehase

Välismaa
Ukraina õhurünnakus süttinud Volgogradi naftatöötlemistehas.
Ukraina õhurünnakus süttinud Volgogradi naftatöötlemistehas. Autor/allikas: Sotsiaalmeedia
Välismaa

Ukraina korraldas ööl vastu reedet suure õhurünnaku Venemaa Volgogradi oblastile, süüdates kohalikus naftatöötlemistehases tulekahju. Ukraina rünnak tabas ka naabruses asuvat Rostovi oblastit.

Ukraina seirekanalid Exilenova+ ja Supernova+ teatasid tulekahjudest ja plahvatustest Venemaa suuruselt teisele naftatootjale Lukoilile kuuluvas Volgogradi naftatöötlemistehases Lukoil-Volgogradneftepererabotka.

Sotsiaalmeedias avaldatud videotes on kuulda plahvatusi ja näha Venemaa õhutõrje tegevust tehase piirkonnas. Pealtnägijad filmisid ka ettevõtte territooriumil puhkenud tulekahju: sündmuskoha kohale kerkivad suured suitsupilved, näha on sähvatusi ja lahtist leeki.

Sündmuskohal filmitud videod näitavad ka seda, kuidas Volgogradi elanikud seisavad pärast rünnakut bensiinijaamades järjekordades. Venemaal on Ukraina rünnakute tõttu energiataristu vastu kehtestatud kütusemüügi piiranguid.

Volgogradi oblasti kuberner Andrei Botšarov kinnitas, et linna vastu korraldati ulatuslik rünnak ning selle lõunaosas asuvas tööstuspiirkonnas puhkesid tulekahjud.

Volgogradi naftarafineerimistehas on üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid, mille aastane toornafta töötlemise võimsus on 15 miljonit tonni. Tehas asub umbes 400 kilomeetri kaugusel Ukrainast.

Volgogradi naftatöötlemistehas on sattunud rünnakute alla korduvalt. Viimane rünnak toimus 2. oktoobril, enne seda juulis ning samuti tänavu mai lõpus. 2025. aasta novembris tabasid seda objekti samuti Ukraina droonid, mille järel tehas peatas töö.

Volgogradist edelas asuva Rostovi oblasti kuberner Juri Sljusar teatas samuti Ukraina rünnakust, mis tabas oblasti pealinna Doni-äärset Rostovi. Sljusari sõnul puhkesid Ukraina rünnakute järel tulekahjud ühes tootmisüksuses ja laos. Allatulistatud droonide rusud kahjustasid ka elumaja.

Viimati tabas Ukraina õhurünnak Doni-äärset Rostovi 8. novembril, kui droon kahjustas linnas ühte silda ja energiataristu rajatisi. Selle tagajärjel suleti linnas liiklus ning tekkisid elektrikatkestused.

Ukraina rünnakud Volgogradis ja Rostovi oblastis toimusid vahetult pärast seda, kui tulid teated kümnete Ukraina droonide liikumisest Moskva peale. Venemaa ametnike sõnul häirisid need lennuliiklust mitmes piirkonna suuremas lennujaamas.

11. novembril kinnitasid Ukraina erioperatsioonide väed rünnakut Venemaa Omski naftatöötlemistehasele, mis on riigi suurim selline ettevõte.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, RBK-Ukraina

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