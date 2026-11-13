Scott Bessent näitas kiibiskandaalis näpuga Lutnicki suunas

USA rahandusminister Scott Bessent ütles, et Howard Lutnicki juhitav kaubandusministeerium jättis kehtestamata piirangud ettevõttele Megaspeed International. Ettevõtte tippjuhina töötas Hiina spiooniks peetav Alice Huang, kellel oli abieluväline suhe Nvidia asutaja Jensen Huangiga.

Bessenti sõnul toetasid rahandus-, kaitse- ja välisministeerium ning USA kaubandusesindaja juba mitu kuud Megaspeedi lisamist USA piirangute nimekirja. Lõplik otsustusõigus selles küsimuses kuulus aga kaubandusministeeriumile.

"Otsustuspädevus on kaubandusministeeriumil. Nende sisemiste protsesside kohta peate küsima neilt endilt," ütles Bessent telekanalile CNBC.

Hiljuti tulid avalikuks Jensen Huangi abieluvälised suhted. Üks neist oli seotud Alice Huangiga, keda USA luureametnikud kahtlustavad sidemetes Hiina luurega. Alice Huang ja Jensen Huang ei ole sugulased. Nvidia nõukogu teatas neljapäeval, et Huang astus ettevõtte tegevjuhi kohalt tagasi.

Megaspeedi uuritakse ka võimalike katsete tõttu suunata Nvidia kiipe Hiinasse või võimaldada Hiina klientidel kasutada Kagu-Aasias asuvate andmekeskuste arvutusvõimsust. Megaspeed eraldati 2023. aastal ühest Hiina ettevõttest ning see tegutseb Singapuris. Tegemist on ühega mitmest piirkonnas tegutsevast ettevõttest, mis on sõlminud partnerluse Nvidiaga.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutas juba varem, et Bessent ja teised administratsiooni kõrged ametnikud heitsid hiljuti Lutnickile Valge Maja Ovaalkabinetis toimunud kohtumisel ette, et tema juhitav ministeerium jättis piiramata Nvidia kiipide müügi Hiinasse, mis tekitab julgeolekuprobleeme.