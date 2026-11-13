Suure ja väikese Saatse saapa ümbersõiduteede ehitus on lõppenud

Kuigi Värska-Saatse vahelist uut maanteed on kasutatud juba paar nädalat, oli täna lindilõikamise tseremoonial kuulda palju kiidusõnu uue sõidutee kohta.

"Meile on rõõmupäev saabunud lõpuks ometi - kauaoodatud Saatse saapa ümbersõidutee on valmis. Me saame sõita mugavalt ja turvaliselt kooli, tööle, koju. Talvel oli Poogandi tee väga kehvas seisus, iga päev käis keegi kraavis ja nüüd, kui on lai, lauge tee, kõik ääred on näha igalt poolt, et kas loomi liigub, et mis, kus toimub, et see on nii suur muutus ja oluline muutus meie jaoks," ütles Pajusalu talu perenaine Meelike Kruusmäe-Veinberg.

Vallavanema Raul Kudre sõnul muudab uus sõidutee paljudel Setomaal liiklemise lihtsamaks.

"Suvel koos asunikega on siin 300 ja rohkem inimest sellega seotud. Siin 50-kohaline hooldekodu, kus omaksed käivad kogu aeg külas. See puudutab muuseumit meil. See puudutab väga paljusid," sõnas Kudre.

Ehitustöödel tuli ette mitmeid probleeme, sest maantee rajati läbi looduskaitseala, kus ka pinnas pakkus ehitajatele üllatusi.

"Väga harva lähme uue maastiku peale. Kohati tundus, et maastik on lihtne, aga ehituse käigus tuli ikka üllatusi. Vesi on siin kohati väga kõrge ja sellega tuli võidelda ja mõelda, et kuidas selle veega saada hakkama," ütles transpordiameti lõuna regiooni juht Janar Taal.

Uus sõidutee muudab ka politseinike ja piirivalvurite töö hõlpsamaks.

"Täna selle tee peal kehtivad igas punktis Eesti seadused ja PPA saab Eesti inimesi igas selles teelõigus abistada. See on meie jaoks kõige tähtsam ja muidugi see tee, uus Matsuri tee ja ümber Saatse tee, säästab meie sõidukeid, nagu ka kohalikke sõidukeid," ütles PPA lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu.