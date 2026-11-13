X!

Riigikaitsekohtu loomine tekitab poliitikute ja kohtunike seas erimeelsusi

Eesti
Foto: Priit Mürk / ERR
Eesti

Riigikogus läbis esimese lugemise kaheksa riigikogu liikme algatatud eelnõu riigikaitsekohtu loomiseks. Kohtu eesmärk oleks tagada riigi toimimine ja õigusemõistmise järjepidevus kriisiolukorras, erakorralise või sõjaseisukorra ajal. Selleks koondataks kutseliste kohtunike õigusalane pädevus ja ohvitserkohtunike sõjaline kogemus.

Initsiatiiv riigikaitsekohtu loomiseks tuli Eesti Reservohvitseride Kogust, kus on oma juristide sektioon. Ettepaneku väljatöötamise taga on kohtunik Daimar Liiv ja endine vandeadvokaat Kaido Pihlakas. Sellega ei looda uut erakorralist ega ajutist kohut, vaid põhiseaduse alusel tegutsev alaline erikohus, ütles riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Peeter Tali.

Eesmärk on tagada riigi toimimine ja põhiseadusliku korra kaitse olukordades, kus riigikaitseliste ja julgeolekualaste küsimuste lahendamine eeldab vastavat ettevalmistust, pädevust ja valmisolekut.

"Need ei pea oleme tingimata need inimesed, kellel on juba mingi sõjaline ettevalmistus, vaid kui vastava koolituse saavad kohtunikud, siis nad saavad moodustada riigikaitsekohtu. Need inimesed peavad olema juba kohtuniku kogemusega. Mõned kohtunikud, kes on ühinenud vabatahtlikult kaitseväega ja on reservohvitserid, siis neid kasutatakse õppustel üksuste ülemate õigusnõunikena. Arvestades inimeste ettevalmistust ja töökogemust, ei ole see mõistlik ressursi kasutamine," lausus Tali.

Riigikaitsekohus saab seadusega sätestatud korras, mis tuleb veel sätestada, lahendada kriminaal-, tsiviil- ja haldusasju, millel on otsene seos riigikaitse või julgeolekuga, ütles Tali.

"Näiteks sundkoormised või sõjavangide käitlemine. Seda on vaja teha suhteliselt kiiresti, ajalise surve all. Kuidas see täpselt olema saab, töötatakse välja teise lugemise käigus koos kohtusüsteemi, justiitsministeeriumi ja Tartu Ülikooli õigusteadlastega," lausus Tali.

Endine kaitseminister, praegu riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni liige Kalle Laanet ütles, et Reformierakonnas ühist seisukohta eelnõu toetuseks pole.

"Meil on erakonna sees eriarvmusi. Näiteks põhiseaduskomisjonis ei olnud esimese lugemise lõpetamise poolt endine kaitseminister Hanno Pevkur. Mina on kahtleval seisukohal. Seal on meie jaoks palju vastuseta küsimusi. See ei tähenda, et me ei peaks seda arutama. Kui me küsimustele vastuseid ei saa, siis me ei saa seda eelnõu ka toetada," sõnas Laanet.

Laanet tõi välja, et üks küsimus on näiteks see, kui palju on praegu kohtusüsteemis töötavaid kohtunikke, kes on reservohvitserid või reservväelased ning kellel on selle valdkonna teadmised.

"Teine küsimus on, et kus see kohus võiks asuda, kas Harju maakohtu juures või mõne ringkonnakohtu ruumides. Kuidas ta ühildub tsiviilkohtuga, kuidas jagatakse kohtuasju? Põhimõte, et meil oleks valmisolek kriisi-ja sõjaajal kiirelt õigust mõista, on aktsepteeritav, aga küsimus on, kuidas seda teha. Näiteks kas ja millise karistusega peaks menetlema deserteerumist või kaitseväe territooriumil toimepandud kuritegu. Kõige olulisem on see, et sõja-ja kriisiajal toimuks õigusemõistmine samadel alustel nagu rahuajal, aga see eeldab ikkagi teatud eriteadmisi, kuidas süsteemis töötavad," selgitas Laanet.

Riigikaitsekohtu loomise ettevalmistus algas kümmekond aastat tagasi. Ettekändeks oli Ukraina kogemus, kus sõjakohtud olid kaotatud ja pärast lahingute algust Ida-Ukrainas valitses õigusemõistmises segadus. Esimese astme kohtuotsuste ülevaatamine vältas aastaid ja tänaseks tegelikult kõik kriminaalasjad, mis algatati 2014-2015. aastal, on lahenduseta.

Eestvedajate hulka kuulusid endine riigikohtu esimees Rait Maruste, kunagine kaitseväe juhataja Johannes Kert ja reservohvitseride kogusse kuuluvad juristid.

Üks eelnõu autoritest, kohtunik Daimar Liiv on reservohvitser, kes ütles, et sõja ajal on tarvis selleks ettevalmistuse saanud inimesi. Samas on kohtunike hulgas reservohvitsere käputäis.

"Seda arvu saab tõsta. Oleks hea, kui teadlikult riik hakkab seda ette valmistama. Eelnõus on ette nähtud, et teatud perioodil on võimalik riigikaitse kohtusse nimetada neid kohtunikke, kes ei ole veel sõjaväelist väljaõpet läbi teinud. See on tunduvalt odavam, kui üritada kõiki kohtunikke viia samale tasemele," lausus Liiv.

Riigikohtu esimees Villu Kõve on teist meelt. Kõik kohtud peavad olema võimelised sõja ajal tegutsema.

"Ka need spetsiifilised võimalikud kuriteod, mille jaoks seda kohut on räägitud, on võimalik spetsialiseeritud kohtunikega katta. Minu hinnangul eraldi kohtusüsteemi tegemine on kulukas ja ebamõistlik olukorras, kus me kohtusüsteemis kärbime. Tuleb leida raha. Loomulikult - poliitiline valik, võib teha," ütles Kõve.

Justiitsminister ei näe riigikaitse kohtule vajadust - juulikuus jõustusid kohtukorralduse muudatused, mis rakenduvad järgmise aasta algusest.

"Ongi ette nähtud põhjalik kohtute spetsialiseerumine, kohtunike spetsialiseerumine kui ka valmisolek eriolukordadeks ja sõjaolukorraks. Nii et tegelikult see küsimus on juba lahendatud," sõnas justiitsminister Liisa Pakosta.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Vikerraadio, "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:32

VAATA OTSE | Paskotši viis avapoolaja lõpus Eesti juhtima Uuendatud

22:26

Kaljuvere võitis Tartus mäekõrguse eduga

22:01

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:57

ETV spordisaade, 13. november

21:29

Keila KK sai Lätis hea võidu ja tõusis Bigbank/Kaleviga ühele pulgale

21:15

Viipekeelsed uudised

21:14

Detsembrist on Tallinnas keelatud linnalindude ja -loomade toitmine

21:14

Nädalavahetusel sajab ja sooja on kuni 9 kraadi

21:13

Suure ja väikese Saatse saapa ümbersõiduteede ehitus on lõppenud

21:13

Riigikaitsekohtu loomine tekitab poliitikute ja kohtunike seas erimeelsusi

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

12:49

Bild: Venemaa nõudmised puudutavad otse ka Balti riike ja Soomet

12.11

Eesti esindaja NATO-s Kristjan Prikk: Euroopas on toimunud mentaalne muutus

17:17

Microsofti teenuste katkestus häirib Outlooki ja Teamsi kasutamist üle maailma Uuendatud

20:18

Ukraina tabas sõja ühe suurima droonirünnakuga Venemaa olulisi naftakäitisi Uuendatud

12.11

Mercedes peatab kõik investeeringud Saksa tehastesse

12.11

Kolm suurriiki tahavad Venemaaga Euroopa nimel ise rääkida

06:49

Nutri-Score'i toidumärgistuse vastu võitlev toiduliit võttis appi Soraineni

13:00

Kushneri sõnul nõustusid Moskva ja Kiiev Euroopa osalemisega läbirääkimistel Uuendatud

16:21

Peskov väitis, et Kreml pole nõudnud Soome lahkumist NATO-st

13:53

Kalmus: Läänemerel olnud Vene sõjalaev sai mitu tabamust, oli ka hukkunuid

ilmateade

SPORT

22:32

VAATA OTSE | Paskotši viis avapoolaja lõpus Eesti juhtima Uuendatud

22:26

Kaljuvere võitis Tartus mäekõrguse eduga

21:57

ETV spordisaade, 13. november

21:29

Keila KK sai Lätis hea võidu ja tõusis Bigbank/Kaleviga ühele pulgale

loe: kultuur

19:01

Galerii: Jaanus Samma avas näituse "Idiootide klubi"

18:57

Galerii: Nukuteatrimuuseumis avati näitus Hunt Kriimsilmast

18:52

E-kunstisalong: kogemus kunstivaldkonnas annab kindluse, et tegu on Mudisti originaalidega

16:50

Režissöör Pavel Talankin: inimesed tuleb propaganda juurest ükshaaval minema juhtida

loe: eeter

16:00

Galerii: "Suur muusikamäng" paneb külalised tantsima

15:05

Mikk Saar: kaua aega kartsin üksinda kitarriga laval esineda

12:34

Võimatu teatrinuku leiutaja: mind inspireeris segadus koolilaual

11:54

Anna Levin: aitame väsinud vanemal lapsemeelsemaks jääda

Raadiouudised

18:40

Microsofti teenuste tõrge häiris täna paljude Eesti asutuste ja ettevõtete tööd

18:40

Avati Saatse saapa ümbersõidutee

18:40

Päevakaja (13.11.2026 18:00:00)

18:35

Dublinis püüavad Euroopa Liidu riigijuhid otsutada, kes räägiks Euroopa nimel Venemaaga

18:10

Rakveres esietendub 20. sajandi ajalugu kokkuvõttev "Europeana"

17:50

Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu riigikaitsekohtu loomiseks

17:30

Põllumehed soovivad täiendavat välismaist tööjõudu

15:25

Raadiouudised (13.11.2026 15:00:00)

14:40

Hiinlaste lennuliiklus läbi Eesti õhuruumi kasvas märgatavalt

14:35

Inimesed käivad järjest rohkem raamatukogus

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo