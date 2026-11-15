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Igas viiendas majapidamises pole töötavat suitsuandurit

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Päästeamet vaatab korra aastas üle suitsu- ja vingugaasiandurite seisu meie kodudes – kas andurid on õigesti paigaldatud ja töötavad. Kui ei, siis aidatakse. "AK. Nädal" käis Pärnus inspektoritega reidil kaasas.

Päästeamet teeb sel nädalal Eestis suitsu- ja vingugaasiandurite reidi. Tuleb välja, et igas viiendas majapidamises pole suitsuandurit või pole see töökorras.

Eelmise aasta kontrollkäigud näitasid, et suitsuandur oli olemas ligikaudu 83 protsendil kontrollitud Eesti kodudest.

Kolmapäeva õhtul käisid inspektorid Pärnus Mai elurajooni kortermajades. Kell viis pärastlõunal olid aga paljud aknad pimedad ning inimesi kodus ei olnud. Nii jäid mitmete uste külge rippuma punased meeldetuletuslipikud.

"Paljudes korterites on üürnikud, üürnikel on kohustus ka tagada, et see (suitsuandur) oleks töökorras. Kõige kurvem on ka see, et paljud omanikud, kes peaks vastutama paigaldamise eest, pole seda teinud. Ja kortermajades on see murettekitavam selle pärast, et te ei vastuta ainult oma elu eest, oma lähedast elu eest, vaid naabrid on ohustatud," lausus Lääne päästekeskuse tuleohutuskontrollitiimi peainspektor Aveli Eeskivi.

Seegi reid kinnitas tõsiasja, et isegi kui suitsuandur on olemas, on see sageli kas valesti paigaldatud, tühjade patareidega või ei tööta mingil muul põhjusel.

"Vahel peame aitama abivajajaid. Nagu siin oli näha, et inimene oli liikumispuudega, samas ta oli hoolas, ta oli muretsenud endale suitsuanduri," ütles Eeskivi.

"Ka teenusepakkujatele, kes neid müüvad, või müüjatele võiks südamele panna, et kui näete, et inimene on abivajaja ja samas tunneb huvi, võiks ikka natuke lahti seletada, kuidas see asi töökorda panna," lisas ta.

Mittetöökorras suitsuanduri eest on ette nähtud trahv 80 eurot. Eeskivi rõhutas, et reidi eesmärk pole inimesi trahvida. Peamine eesmärk on siiski see, et kodud oleksid ohutud ja seal oleksid töökorras andurid. Inspektorid annavad inimestele võimaluse uus andur paigaldada või patareid välja vahetada.

"Kui ma käisin esmaspäeval väljas (reidil) ja teisipäeval käisid meeskonnad väljas, siis ühe päevaga nad tõesti muretsevad uue patarei, uue anduri, kui vaja. Nii-öelda vastuhakku ei ole. Terve Eesti peale minu teada on mõned trahvid tehtud (neile), kes tõesti on hoolimatust välja näidanud," lausus Eeskivi.

Suitsuanduri eluiga on seitse kuni kümme aastat, testida tuleks seda iga kuu aja tagant ja nagu päästjad ütlevad, parem on ärgata suitsuanduri lärmi peale kui üldse mitte ärgata.

Toimetaja: Marko Tooming

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