X!

"AK. Nädal": mida tähendab Ida-Virumaale enam kui 300 töökoha kadumine?

Majandus
Foto: Ken Mürk/ERR
Majandus

Eesti Energia teatas suurkoondamise võimalik mõju on palju laiem kui lihtsalt töökohtade kadumine. Löök kandub edasi kohalikku majandusse, demograafiasse ja sotsiaalvaldkonda. "AK. Nädal" uuris, kuidas Ida-Virumaa linnad koondamiseks valmistuvad ja mida enam kui 300 töökoha kadumisest arvatakse.

Eesti Energia koondamistel on loomulikult majanduslik mõju – maksumaksjaid jääb vähemaks, Ida-Viru linnad peavad oma eelarved üle vaatama, teenindussektor kaotab kliente. Kuid hoopis suurem on emotsionaalne mõju.

Mingil hetkel tundus, et rohepöördega on liiale mindud ja põlevkivitööstuse tulevik ei ole enam nii tume, sest õli on vaja, elektrit on vaja, ettevõtted töötavad kasumiga. Ja selle taustal mõjus 300 inimese koondamine jääkülma dušina. Kõik said aru, et kahanemine jätkub.

Maakonna suurimat linna Narvat tabas koondamislaine ebameeldival ajal. Sel aastal langes elanikkonna arv esmakordselt alla 50 000. Koondamisega kaotab Narva 140 maksumaksjat, linnaeelarve on 2,5 miljoni euroga miinuses.

"Õnneks me avame mitu ettevõtet veel nüüd, ühe ettevõtte detsembri alguses ja aasta algul on kaks-kolm, kes tulevad siia tööturule. Kuigi nende töötajate arvud jäävad kuskil 200 piiresse kolme ettevõtte peale kokku. Nii et selle löögi saame tasa. Iga koondamine mõjub väga rängalt Narvale," lausus Narva linnapea Jaan Toots.

Eesti põlevkivipealinn Kohtla-Järve vaevleb teadmatuses. Erinevalt Narvast neil infot koondamiste koha pole.

"Tänasel päeval ma tean masendavalt vähe, ma tahaksin teada kordades rohkem. Mul ei ole ühtegi ametlikku informatsiooni nende koondatavate kohta. Sellised muudatused, sellised inimesi puudutavad – ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen – õnnetused. Sest tänasel päeval, kui hinnad on üüratud, on koondamine ikkagi ühe pere jaoks katastroof. Meil peab olema valmisolek, sotsiaalteenistusel peab olema valmisolek. Me ei tea, kus või kellel või mis ulatuses meie abi vaja võib minna," ütles Kohtla-Järve linnapea Evelyn Danilov.

Ida-Viru tööjõuturgu vaadeldakse tihti lihtsa matemaatilise tehtena. 300 inimest koondati, kuid tööturul töökohti on, avatakse veel paar tehast, inimesed lähevad üle ja mure ongi murtud. Tegelikkuses asjad nii lihtsalt ei käi.

"See on tõeline õnn, kui need kattuvad kas või osaliselt – siis on üks osa inimestest juba päästetud ja see rõõmustab. Ja loomulikult luuakse uusi asju, tehas siia, tehas sinna, see rõõmustab. Aga siin mängib rolli see, et kellele need töökohad eelkõige on," lausus Danilov.

30 aastat elektrijaamas töötanud Andrei Zaitsev koondati aasta tagasi. Samaväärse töökoha leidmine pole tal seni õnnestunud.

"Võin isikliku kogemuse põhjal kinnitada, et linnas ega regioonis üldiselt pole lihtsalt võimalik enam-vähem samaväärset tööd leida. Mõnikord tööandjad vastavad – need on standardsed vastused –, et vaatasime, kuid leidsime teise inimese, suur tänu ja kõike head. Väga paljud ei vasta üldse. Ehk siis siin tööd pole," endine Eesti Energia töötaja Andrei Zaitsev.

Zaitsevil pole midagi ette heita oma endisele tööandjale ega töötukassale. Küll aga rohepööret toetavatele poliitikutele, kes võimsa tööstusharu õiglase ülemineku fondi sentide vastu välja vahetasid.

"Ettevõte, mis ka tegelikult töökohti lõi, on magnetitehas. Neil on töökohti enam-vähem õnnestunud tuua. Aga rohkem? Hotellid ja lemmikteemana "kirveloopijate klubi" – see raha ei läinud asja ette. Ütlen rohkemgi, et see raha, mida meile ühe korra anti, oli vist 340 miljonit eurot, kui mälu ei peta. Põlevkivitööstus tervikuna andis parematel aastatel riigile maksudena ligi miljard eurot aastas. Riik teenis selle pealt igal aastal. Täna aga anti asemele 340 miljonit mitme aasta peale. Lihtne arvestus näitab, et arvud pole võrdväärsed," rääkis Zaitsev.

Ka Ida-Viru linnad kinnitavad, et põlevkivitööstusele pole seni täit asendust leitud.

"Täna me ei saa öelda, et me katame põlevkivisektori alternatiividega, järelikult me ei ole hakkama saanud sellega. Siis tuleks edasi toimetada ja võib-olla ajaline raam on olnud liiga lühike," ütles Danilov.

"Rohepööre ei tohi olla nii kiire, nagu siin on pandud (tähtajaks) 2035. Ja meie ainukene suur maavara täna on ikkagi põlevkivi. Nii et kesktee tuleks leida ja mina leian, et põlevkivitootmine peaks jääma, ma ei mataks seda maha," leidis Toots.

Kuuldused koondamistest on jõudnud ka teenindussektorisse. Kohtla-Järve ilusalongis teatakse täpselt, millest sissetuleku kaotanud inimesed esmalt loobuvad.

"Kohe loobuvad praktiliselt kõik depileerimisest, sellele järgnevad kulmud, ripsmed, küüned. Tütarlapsed, loomulikult, hakkavad vähem soenguid tegema, harvemini värvima. Valitakse teenuseid, mida saab teha kord poole aasta jooksul. Kohe on tunda, et teenuste maht langeb, kliendid hoiavad kokku ja paljud neist tarvitavad antidepressante. Mure on suur," rääkis Lana stuudio ilusalongi omanik Svetlana Loiko.

Ilusalongis öeldi, et koondatud inimese võiks teoreetiliselt küünetehnikuks ümber õpetada, kuid kaevuri taustaga iluteenindajal oleks väga raske kliente leida.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:32

Tomingas Idre võistlusest: hea peaproov Otepää tingimusteks

22:20

ETV spordisaade, 15. november

22:15

Jürgen Henn: meie homne motivatsioon ei tohiks sõltuda tabelikohast

22:06

Aktuaalne kaamera. Nädal

22:02

Venemaal Tatarstani tööstuskeskuses teatati pärast droonirünnakut põlengutest Uuendatud

21:36

Lääne-Eestis tuleb esmaspäeval nii vihma kui ka lörtsi

21:33

Eesti noorjudokad tõid suurturniirilt 18 medalit

21:28

Igas viiendas majapidamises pole töötavat suitsuandurit

21:23

"AK. Nädal": kas ilma andmekeskusteta enam kuidagi ei saa?

21:16

"AK. Nädal": mida tähendab Ida-Virumaale enam kui 300 töökoha kadumine?

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

15:51

Laupäeva öösel rünnati Vene luureteenistuse tellimusel kaitsetööstusettevõtte Threod hoonet Uuendatud

17:35

Michal palus ette valmistada Eesti-Vene piiri sulgemiseks vajalikud sammud Uuendatud

14.11

Haiglate 12-tunnised vahetused panevad õed ja hooldajad uut tööd otsima

08:29

SpaceX-il õnnestus esmakordselt kosmoselaev kinni püüda

22:02

Venemaal Tatarstani tööstuskeskuses teatati pärast droonirünnakut põlengutest Uuendatud

12:33

Reformierakond tahab vähendada lastega kodus olnud vanemate tulumaksu

14.11

Sõja 1725. päev: Zelenski: USA pakkus Ukraina alade loovutamist NATO liikmesuse vastu Uuendatud

14.11

Veiko-Vello Palm: Eesti peaks mõtlema naiste kohustusliku ajateenistuse peale

06:12

Isamaa tahab väiksemat palgatõusu riigikogu järgmisele koosseisule

08:59

Sabalenka sõimas mängus Svitolina vastu ukrainlasi

ilmateade

SPORT

22:32

Tomingas Idre võistlusest: hea peaproov Otepää tingimusteks

22:20

ETV spordisaade, 15. november

22:15

Jürgen Henn: meie homne motivatsioon ei tohiks sõltuda tabelikohast

21:33

Eesti noorjudokad tõid suurturniirilt 18 medalit

loe: kultuur

15:06

Galerii: Kondase keskuses avati akvarellistide ühenduse aastanäitus

14:59

Varajase muusika festivalil Tallinn feat. Reval toimub tänavu kaheksa kontserti

12:48

Kristiina Nurk: tänavakunst eeldab nii vabadust kui ka vastutust

11:33

Mart Niineste: maakonnalinnade rokiklubid – kellele ja milleks?

loe: eeter

16:54

Ike Volkov Kukerpillide tänutuurist: sellist tuuri me enam rohkem ei tee

16:30

Toitumisnõustaja Liis Orav: pikaelisuse kontekstis on kõrge valgusisaldus kõige olulisem

11:39

Vaimse tervise ekspert Erik Rüütel: pettuste vältimiseks tuleb endas kasvatada kriitilist mõtlemist

11:33

ETV2 teemaõhtu on pühendatud 90. sünnipäeva tähistavale Ants Üleojale

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (15.11.2026 18:00:00)

14.11

Päevakaja (14.11.2026 18:00:00)

14.11

Türil võistlesid noored puhkpillimängijad

14.11

Pärnus algas Rail Balticu silla ehituse ettevalmistus

13.11

Microsofti teenuste tõrge häiris täna paljude Eesti asutuste ja ettevõtete tööd

13.11

Avati Saatse saapa ümbersõidutee

13.11

Päevakaja (13.11.2026 18:00:00)

13.11

Dublinis püüavad Euroopa Liidu riigijuhid otsutada, kes räägiks Euroopa nimel Venemaaga

13.11

Rakveres esietendub 20. sajandi ajalugu kokkuvõttev "Europeana"

13.11

Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu riigikaitsekohtu loomiseks

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo