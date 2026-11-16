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ERR Brüsselis: EL-is arutatakse, miks Kallas läbirääkimistelt kõrvale jääb

Eesti
Kaja Kallas
Kaja Kallas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ei esinda Euroopat USA juhitud Ukraina ja Venemaa rahukõnelustel. Kallas lubab siiski seista selle eest, et läbirääkijad Kremli nõudmiste all ei painduks.

Reedel otsustasid Euroopa Liidu riigijuhid, et Euroopat esindavad USA juhitud rahukõnelustel viis suurriiki ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ning Euroopa Liidu nõukogu president Antonio Costa.

"See oli liidrite tahe, et Antonio Costa ja Ursula von der Leyen need inimesed on lisaks viiele riigile," sõnas Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas.

Kallas selles läbirääkijate ringis ei ole, aga ta lisab, et tema juhitud välisteenistuse ekspertiisi on kindlasti vaja. Euroopa ajakirjanikelt ootab ta läbirääkijate suunal nõudlikkust, seda lubab ta ka ise.

"Iga kord ka nendelt läbirääkijatelt küsida, seda teeme ka meie. Loomulikult, kas nende igasuguste nõudmiste vastu, mida Venemaa on esitanud, küsisite ka midagi vastu," ütles Kallas.

Venemaa absurdsetele nõudmistele saab Euroopa vastata ainult samaga, ütleb ta. Brüsselis arutatakse nüüd aga miks Kallas ikkagi kõrvale jäi.

"Kui otsustamise hetk tuli, jäeti ta selgelt kõrvale. Inimesed püüavad mõista miks nii läks. Ma arvan, et see võib olla seotud keeruliste suhetega Ursula von der Leyeniga.
või siis on põhjus see, et eurooplased lähevad rääkima pigem ameeriklaste kui venelastega," ütles Iiri rahvusringhäälingu Euroopa toimetaja Tony Connelly.

"Palju tähelepanu on läinud sellele, et leida keegi, kes räägiks Euroopa nimel, kes suudaks rääkida ameeriklastega ja kes saaks hoida silma peal, et venelased ei manipuleeri nendega. See on koht, kus paljud riigid eelistavad Ursula von der Leyeni kabinetiülemat Björn Sieberti," sõnas Taani Raadio Euroopa korrespondent Ole Ryborg. 

Kõigile liikmesriikidele ei meeldi Kallase otsekohesus Venemaa teemal, kuid selline läbirääkijate valik pigem ikkagi ei tähenda, et Venemaale tahetakse järelandmisi teha.

"Euroopa Liit on riigijuhtide tasemel ühel meelel, et sellele mida Venemaa püüab teha peab tugevalt vastama, selgelt saadakse aru kes on agressor ja kes on ohver ning kuidas kogu see protsess peaks olema korraldatud," lausus Connelly.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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