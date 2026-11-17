Teisipäeval kell 12 algaval Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad linnapea Peeter Raudsepp ning abilinnapead Riina Solman, Andrei Kante, Kristjan Järvan ja Joel Jesse. Pressikonverentsi saab vaadata ERR-i portaalist.

Käsitletavad teemad: uued imikupakid vastsündinutele; haridusvaldkonna määruste muudatused; Peterburi tee ja Liivalaia tänava valmimine; Hipodroomi liikluskorraldus talveperioodil; liiklusohutus; 2027. aasta sotsiaal- ja tervisevaldkonna, haridusvaldkonna, ettevõtlus- ja innovatsioonivaldkonna, keskkonna- ja kommunaalvaldkonna ning liikuvusvaldkonna eelarved.