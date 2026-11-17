Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil linnapea Raudsepp ja neli abilinnapead
Teisipäeval kell 12 algaval Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad linnapea Peeter Raudsepp ning abilinnapead Riina Solman, Andrei Kante, Kristjan Järvan ja Joel Jesse. Pressikonverentsi saab vaadata ERR-i portaalist.
Käsitletavad teemad: uued imikupakid vastsündinutele; haridusvaldkonna määruste muudatused; Peterburi tee ja Liivalaia tänava valmimine; Hipodroomi liikluskorraldus talveperioodil; liiklusohutus; 2027. aasta sotsiaal- ja tervisevaldkonna, haridusvaldkonna, ettevõtlus- ja innovatsioonivaldkonna, keskkonna- ja kommunaalvaldkonna ning liikuvusvaldkonna eelarved.
Toimetaja: Urmet Kook