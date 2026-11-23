Kuigi kadripäev on alles kolmapäeval, siis Palamuse muuseumis tehti ettevalmistusi juba esmaspäeval. Teisipäevaseks kadrisantimiseks tuletati meelde nii kombeid kui ka tantsusamme.

Kadripäev on ukse ees ja nii oli Palamuse noortel viimane aeg enne kadrilaupäeva oma tantsu- ja lauluoskuseid lihvida. Nende kõrval tuletati meelde ka kadripäevaga seotud kombeid.

Kui kadrisandid viskavad teile kas riisiterasid või herneterasid, siis ärge muretse nende terade pärast: iga tera, mille pärast maast leiad, korja kokku, sest need on õnneterad.

Kuigi Palamusel räägitakse lastele põlvest põlve edasi antud kommetest, võib tänapäeval kohata ka moodsamaid kadrisante, kes on mängudes, tantsudes ja lauludes kohandusi teinud.

"Olen ise ka käinud jooksmas aastaid tagasi ja tegime täiesti oma kava, natuke popmuusikaga, ja läks väga hästi. Inimesed võtsid rõõmu vastu, nii et pärast saime palju tagasisidet ja öeldi, et väga tore oli," rääkis Palamuse muuseumi projekti- ja arendusjuht Janne Karu.

Kuigi kadripäeva kõrval on ka halloweeni jooksmine väga populaarne, on Karu sõnul vähemalt maapiirkondades ka rahvakalendri päevad endiselt au sees.

"Võib-olla siis linnas joostakse rohkem halloweeni, see on võib-olla lastele, noortele tänapäeval põnevam, seal ei pea tegevusi õppima. Kadri- ja mardipäeval, ma usun, maapiirkondades ikkagi käivad lapsed oma peredega jooksmas," ütles Karu.