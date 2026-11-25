Konsultatsioonifirma McKinsey andmed näitavad, et ligi pooled Euroopa tööstusettevõtetest on tõsise finantssurve all. McKinsey hinnangul võib raskustes olevate ettevõtete olukord seada ohtu ligi 3,7 miljonit töökohta.

McKinsey esialgsed andmed 2026. aasta kohta näitavad, et umbes 50 protsenti piirkonna tootmisettevõtetest on sattunud raskustesse või kriitilisse olukorda. 2025. aastal oli nende osakaal 45 protsenti ja 2024. aastal 42 protsenti, vahendas Financial Times.

McKinsey toob välja, et Hiinast lähtuv konkurents ohustab Euroopa tööstust. Ettevõtted kärbivad kulusid ja vähendavad töötajate arvu, et tulla toime Hiina tootjate konkurentsiga. Näiteks võib Volkswageni ulatuslik ümberkorraldus kaasa tuua enam kui 100 000 töökoha kadumise.

Euroopa Liit püüab parandada piirkonna konkurentsivõimet bürokraatia vähendamise, ühisturu süvendamise ja kapitaliturgude arendamise kaudu. Ettevõtted on aga reformide aeglase edenemise pärast üha rahulolematumad.

Ettevõtete juhtidele valmistavad muret energiavarustuse ebakindlus, maailmamajanduse killustumine, ebastabiilsed kaubateed ning kriitilise tähtsusega tooraine kasutamine poliitilise mõjutusvahendina, vahendas Financial Times.