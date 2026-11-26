Finantsfirma Nordea teatas neljapäeval, et alates 1. maist peavad töötajad viiel päeva nädalas töötama kontoris. Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et muudatus puudutab kogu Nordea kontserni, mitte üksnes selle Soome üksust.

Seni kehtinud hübriidtöö mudel võimaldas töötajatel töötada kodust kuni kaks päeva nädalas. Uue korra kohaselt tuleb töötada kontoris kogu tööaja, töötajaid teavitati muudatusest neljapäeva hommikul, vahendas Helsingin Sanomat.

"Tööandja on andnud teada, et juhtidel on võimalus leppida kokku erandites. See tähendab, et eriolukordade puhul võib kaugtöö võimalus siiski säilida. Kuid põhimõte ja kontserni juhtkonna seisukoht on see, et liigutakse täielikult kontoripõhise töö juurde," selgitas töötajate esindaja Tarja Furuholm.

Furuholm märkis, et ka varasem hübriidmudel tekitas kehtestamise ajal probleeme, kuid sellega on vahepeal kohanetud. Furuholmi sõnul on viimane otsus töötajatele suur šokk. Muret tekitavad nii kontorikohtade piisavus kui ka töötajate heaolu.

Nordea põhjendab muudatust sooviga tugevdada meeskonnatunnet, parandada koostööd ja soodustada teadmiste jagamist. Ettevõtte sisevõrgus avaldatud teates märgitakse muu hulgas, et kontoris töötamine lihtsustab kolleegidega suhtlemist, teistelt õppimist ja informatsiooni jagamist.

"Oleme jätkuvalt pühendunud võrdse töökeskkonna tagamisele, üleminek kontoripõhisele töökorraldusele seda ei muuda," seisab avalduses.

Nordea Soome üksuse juhi Jani Eloranta sõnul on muudatuse eesmärk tugevdada töötajate ühtekuuluvustunnet.

"Oleme hinnanud oma praeguseid tööpraktikaid. Ajal, mil maailm ja finantssektor muutuvad äärmiselt kiiresti, usume, et meie töökorraldus muutub tugevamaks, kui oleme rohkem koos," ütles Eloranta.

Eloranta rõhutab, et paindlik töökorraldus säilib ka edaspidi. Töötajad võivad vajaduse korral töötada kodust, näiteks juhul, kui laps on haige või koju on oodata remondimeest. Kaugtöö osas tuleb siiski iga kord eraldi juhiga kokku leppida. Ettevõtte kinnitusel on kontorikohtade piisavust hinnatud ning vajaduse korral lisatakse neid juurde.

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et sarnane suundumus on märgatav ka teistes Soome ettevõtetes. Näiteks finantsgrupp OP Pohjola nõuab alates oktoobrist, et töötajad viibiksid kontoris vähemalt poole tööajast.