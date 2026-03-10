Kohus: Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemisel ei arvestatud eestikeelse kogukonnaga

Seetõttu nõustus kohus lastevanemate seisukohaga, et eesti emakeelega õpilaste ülekaaluga gümnaasiumi sulgemisel oleks pidanud omavalitsus võtma seda asjaolu arvesse.

Toila kooli gümnaasiumiosa sulgemist 2024. aasta kevadel põhjendasid vallavõimud sellega, et õpilastel on võimalik jätkata gümnaasiumihariduse saamist maakonna riigigümnaasiumides. Erinevalt Toila gümnaasiumist on aga riigigümnaasiumides enamik õpilasi pärit vene kodukeelega kodudest. Ringkonnakohtu arvates oleks vald pidanud sellega arvestama.

"Kõige kaalukam oligi tegelikult nii-öelda eestikeelsete laste võimalus jätkata oma haridust piisavalt eestimeelses ja nende jaoks sobivas keskkonnas. Ei olnud piisaval määral arvesse võetud õpilaste võimalust jätkata oma haridusteed kvaliteetses gümnaasiumis. Arvestades seda, et kolm piirkonna riigigümnaasiumi on valdavas osas mehitatud teise emakeelega õpilastega, kus oleksid võinud tekkida probleemid," sõnas Tartu ringkonnakohtu esimees Tiina Pappel.

Ringkonnakohus oli seisukohal, et nii kooli õpilaste keskmisest keeleoskusest tulenev ainete võimalik lihtsustav käsitlemine kui ka õppeainete valiku sõltuvusse panek õpilaste keeleoskusest võib ahendada gümnasistide valikuid ning piirata õpetajate võimalusi õpilaste kaasamiseks ja õppe nõutaval tasemel läbiviimiseks. Vald oleks pidanud seetõttu kontrollima ja kaaluma, kas õpe Toila gümnaasiumi asemel välja pakutud riigigümnaasiumides vastas laste parimatele huvidele, st võttis õpilaste erineva keeleoskusega seotud aspekte arvesse.

Kohtu arvates ei arvestanud vald sellegagi, milline mõju on eestikeelse koolikeskkonnaga kooliosa sulgemisel kohalikule eestikeelsele kogukonnale

"Kaalutud ei olnud ka selle otsuse mõju eestikeelse kogukonna püsimisele piirkonnas. Väga mitmed kaebajad olid tulnud sinna piirkonda just selle mõttega, et oma elukorraldust seal sättida, kuna seal oli ainus piirkonna eestikeelne gümnaasium, ja ka nende kaebustest nähtus, et sellise [kooliosa sulgeva] otsuse puhul nad kaalusid sealt ärakolimist," ütles Tiina Pappel.

"Ehk siis mitmed olulised asjaolud olid kaalumata. Ja kuna ka kaebajaid ei olnud piisaval määral ära kuulatud, siis tekkis ringkonnakohtul kahtlus, et see võis mõjutada otsuse lõpptulemust," lisas kohtunik.

Erinevalt ringkonnakohtust oli halduskohus leidnud, et gümnaasiumid võib eestikeelseks lugeda, kui seal on õppekeeleks eesti keel. Seda hoolimata õpilaste keeleoskuse tasemest.

Ringkonnakohus tühistas Toila vallavolikogu 2024. aasta otsuse kooli gümnaasiumiosa sulgeda ja eelmisel aastal selle otsuse heaks kiitnud halduskohtu otsuse.