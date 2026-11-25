Riik toetab kortermajade renoveerimist 20 protsendiga renoveerimise kogukulust ja see on mõeldud tehaselisele renoveerimisele. Korteriühistutele on see parim pakkumine ja riik võiks selle mudeli püsivaks teha, kirjutab Märt Mõistus.

Eestis on vaja 20 aastaga renoveerida 14 000 maja, see teeb 700 maja aastas. Riik eraldab aastateks 2027–2028 kortermajade renoveerimiseks 160 miljonit eurot. Uus finantseerimismeede on tekitanud vastuseisu. Tehniliste konsultantide liit ja Eesti korteriühistute liit sooviksid suuremat toetust ja vabamat valikut. Saan nende murest aru, aga vaatame suurt pilti.

Euroopa raha eelmine voor on jagatud ja uut tuleb oodata veel mitu aastat. Ilma selle meetmeta oleks renoveerimises auk, aga riik leidis viisi, kuidas seda auku vältida ja seda tuleb tunnustada. Riigi eesmärk on mõistlik, kodud saavad soojemaks ja meie tehased saavad tööd juurde. Peame vaatama, kuidas riigi raha kõige paremal moel tööle saame panna.

Toetus ei suurene tulevikus

Olen kuulnud, et oodatakse, et ehk tuleb kunagi suurem toetus. Ma kahandan ootajate optimismi ja kinnitan, et 20 protsenti on parim, mida teile pakutakse ja see ei suurene tulevikus.

Miks ma nii arvan? Taristuminister Kuldar Leis on öelnud, et ka Euroopa rahaga jääb toetus tõenäoliselt varasemast madalamaks. Huvi on kordades suurem, kui on raha, ja riik soovib aidata rohkem ühistuid, seega saab iga ühistu vähem.

Tallinnas ja Tartus on sissetulekud suuremad ja kinnisvarahinnad kõrgemad. Seal oli toetus ka varem kõige madalam, 30 protsenti. Ma ei usu, et nendes linnades toetatakse edaspidi rohkem kui 20 protsendiga ja pigem on oht, et raha antakse vähem. Eelmises voorus jäid suured Tallinna majad sageli ukse taha. Nüüd on nende kord, konkurents on eeldatavasti väiksem ja tõenäosus toetust saada suurem.

"Ootamine ei tee maja odavamaks. Parim aeg renoveerimiseks oli eile ja järgmine parim aeg on täna."

Tehaseline renoveerimine on veidi kallim, aga mitte määravalt. Valmis projekti ei ole eelnevalt vaja, hange on projekteerimis-ehitushange ning ühistult on vaja otsust ja taotlust. Tean, et paljud ütlevad, et ehitamine on kallis, ootame veel, aga ootamine ei tee maja odavamaks. Parim aeg renoveerimiseks oli eile ja järgmine parim aeg on täna.

Eestis on vaja 20 aastaga renoveerida umbes 700 maja aastas ja sellist tempot ei saa hoida süsteemiga, mis käib sööstude ja pausidena. Renoveerimine vajab ette arvestatud raha, valitsused on järjest lubanud järjepidevust, aga seda pole suudetud saavutada.

Pausid on keerulised kõikidele. Ühistud ei julge planeerida, ehitajad koondavad inimesi ja kaotavad oskusi, tehased ei julge tootmist kasvatada. Kui aga raha jälle tuleb, on hinnad kõrged ja tegijaid vähem. Nüüd on lahendus olemas. Riik leidis toetuse, mis ei koorma eelarvet. Seda võimalust tuleb kasutada.

Mida 20-protsendiline toetus ühistule tähendab?

Võtame näiteks 60 korteriga maja, mille kogupind on 3300 m². Renoveerimine maksab 700 eurot ruutmeetri kohta ehk kokku 2,31 miljonit eurot. Laenuperiood on 25 aastat ja intress viis protsenti. Kui toetust ei saa, on laenusumma 2 310 000 eurot. Laenumakse on ligikaudu 13 504 eurot kuus ehk 4,09 eurot ruutmeetri kohta. 55 m² korteri kuumakse oleks umbes 225 eurot.

20-protsendilise toetuse korral on laenusumma 1 848 000 eurot. Laenumakse on ligikaudu 10 803 eurot kuus ehk 3,27 eurot ruutmeetri kohta. Korteri kuumakse oleks umbes 180 eurot.

30-protsendilise toetuse korral on laenusumma 1 617 000 eurot. Laenumakse on ligikaudu 9453 eurot kuus ehk 2,86 eurot ruutmeetri kohta. Korteri kuumakse oleks umbes 158 eurot.

20-protsendiline toetus vähendab keskmise korteri makset umbes 45 euro võrra kuus. Vahe 30-protsendilise toetusega on umbes 22 eurot kuus. See on väike hind selle eest, et raha on olemas kohe ja mitte kunagi tulevikus, lisaks väheneb küttearve, mis katab osa laenumaksest.

Võrdluseks: maapiirkondades maksavad väiksemate majade elanikud sageli 3,5–4,5 eurot ruutmeetri kohta kuus. Ja seda isegi 50-protsendilise toetuse korral. Väikeses majas jaguneb kulu vähemate korterite vahel. Sageli tuleb investeerida ka soojatootmisse, näiteks uude küttelahendusse. Suure linnamaja elanik saab aga 20-protsendilise toetusega sama või koguni soodsama tulemuse.

Selle meetme tugevaim osa idee ehk toetus, mis tuleb riigile maksudena tagasi. Iga renoveerimisega kaasneb käibemaks ja tööjõumaksud. Ainuüksi käibemaks on 24 protsenti ehk umbes viiendik ehituse hinnast. Seega jõuab 20-protsendiline toetus riigile tagasi juba sama projekti kaudu ja, oh imet, riik ei kuluta, vaid käivitab.

Riigil ei ole raha, et jagada toetusi, mis on eelarvele puhas kulu. Just seetõttu on see lahendus nii väärtuslik, see töötab ka pingul eelarvega.

Püsiva toetuse eelised on see, et ühistud saavad planeerida aastaid ette, mitte oodata järgmist vooru; ehitajad ja tehased julgevad palgata inimesi ja kasvatada tootmist. Tallinnas ja Tartus on hulk maju, kus 20 protsenti on niikuinii kõrgeim määr. Püsiv baastoetus hoiaks seal renoveerimise pidevalt käimas. Suured linnad annavad suurima kliimamõju, kuna seal elab enamik korteriomanikke.

Kindlasti võib tekkida hirm, et kas majatehased püsivad Eesti turul või lähevad eksporditulude järele. Püsiv kodune maht on parim vastus. Kui tehas teab, et Eestis on tööd ka viie aasta pärast, on ju mõistlik hoida osa tootmisest kodus.

Mina soovitan riigil teha 20-protsendilisest eelarveneutraalsest toetusest jäädav baastoetus. Euroopa raha saab tulla sellele lisaks, mitte asemel. Muidugi peame olema realistid, sest meede eeldab, et tehased jõuavad mahuga järele ja ühistutel on huvi ehk inimesed on valmis maksma ligi 200 eurot kuus. Kui kumbki ei täitu, peab riigil olema plaan B ning tuleb kähku avada toetus ka teistele ehitusviisidele. Hea plaan on see, mis suudab olukorraga kohaneda.