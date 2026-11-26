Föderaalne Sidekomisjon (FCC) teatas kolmapäeval, et projekt nimega Starmind toetab Ühendriikide kiiresti arenevat superintellekti majandust.

Muski firmale kuuluvad satelliidid hakkavad energiaallikana kasutama päikesevalgust. Starmindi satelliidid hakkaksid töötama Maa orbiidil, need töötleksid siis tehisintellekti jaoks vajalikke andmeid ning saadaksid tulemused Maale tagasi, vahendas BBC.

SpaceX põhjendab projekti kasvava tehisintellekti arvutusvõimsuse vajadusega. Samas on plaan tekitanud ka teravat vastuseisu.

USA astronoomid kardavad, et miljoni satelliidi orbiidile saatmine piiraks oluliselt võimalusi öist taevast vaadelda ja teadusuuringuid teha.

Samal ajal kasvab USA-s vastuseis maapealsete andmekeskuste rajamisele. Vaatlejate hinnangul oli vabariiklaste toetus andmekeskuste rajamisele üks põhjusi, miks presidendipartei sai viimastel vahevalimistel lüüa.

SpaceX-i hinnangul on aga kosmoses olevad andmekeskused kõige kulutõhusam ja energiasäästlikum viis rahuldada kasvavat nõudlust tehisintellekti arvutusvõimsuse järele.

FCC juhi Brendan Carri sõnul aitab projekt tugevdada Ameerika juhtpositsiooni kosmose- ja tehnoloogiasektoris.

"See on just selline ameerikalik leidlikkus, mis suudab ühendada meie tugevused kosmoses ja kõrgtehnoloogias, tugevdada meie majanduslikku juhtpositsiooni ning suurendada heaolu siinsamas kodumaal," ütles Carr.