Garantii on vajalik, et Air Baltic saaks kätte laenu teise osa ja jätkata USA kohtus algatatud restruktureerimisprotsessi menetlust.

125 miljonit eurot moodustab laenu teine osa, 50 miljonit eurot on ette nähtud intresside katmiseks, vahendas LSM.

Tagatise andmise luba vormistati muudatustena Air Balticu finantsstabiilsuse meetmete seadusesse. Muudatustega nähakse ette, et riik võib tegutseda garandina ning seadust on täiendatud sättega, et riik annab Air Balticule 175 miljoni euro suuruse garantii. Kolmapäeval kiitis muudatused heaks seimi eelarve- ja rahanduskomisjon.

Osa opositsioonist kritiseeris riigi täiendavat rahalist tuge. Riikliku garantii vastu olnud saadik Vyacheslavs Stepanenko nimetas Air Balticut "riiklikuks mustaks auguks", kuhu maksumaksja raha pidevalt juurde valatakse.

Samuti opositsioonis oleva Läti Esikohal fraktsiooni juhi Ainārs Šlesersi sõnul annab aga USA-s käimasolev restruktureerimisprotsess lootust, et lennufirma saab vabaneda kahjumlikest lepingutest.

Air Baltic on juba pikemat aega otsinud võimalusi oma finantsseisundi stabiliseerimiseks. Ettevõte on muutnud äriplaani, otsinud investoreid ja püüdnud leida uut rahastust.

Ettevõte keskendub senisest rohkem kõige kasumlikumatele lennuliinidele. Riia jääb lennufirma peamiseks tegevusbaasiks.

USA restruktureerimismenetlus annab ettevõttele ajutise kaitse võlausaldajate nõuete eest ning võimaldab kaasata kuni 350 miljoni euro suuruse rahastuse. Lennufirma pikaajaline püsimine sõltub aga suuresti uute investorite leidmisest ja olemasolevate võlgade refinantseerimisest.