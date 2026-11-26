Märkimisväärselt kasvanud kaitse-eelarvest võib tänavu kasutamata jääda 240 miljonit eurot. Peamiselt on ülejääk tekkinud hangete ja tarnete viibimise tõttu, mille on omakorda põhjustanud erinevad kohtuvaidlused ja ülekuumenenud turg. Suurema pinge ja koormuse all on ka riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK).

Eesti kaitse-eelarve tõusis tänavu 2,4 miljardi euroni, mis on 700 miljonit rohkem kui mullu. Aasta lõpuks ei suudeta kogu raha kindlasti ära kulutada. Praeguse seisuga võib ülejääk olla kuskil 10 protsenti ehk 240 miljonit eurot.

"Töö käib selle nimel, et eelarvejääk oleks võimalikult väike ja me saaks kõik ära tehtud, mis on plaanitud, aga sa ei saa alati kõike ette ennustada. Meil on näiteks mingisugune osa hangetest vaidlustatud kohtus – Balti kaitsevööndit puudutavad transpordisõidukid – aga suures plaanis mina olen õnnelik, kui see jääb kümme protsenti või alla kümne protsendi," lausus kaitseministeeriumi kaitsevõime asekantsler Kadri Peeters.

Peetersi sõnul on keeruline öelda, kui palju kaitseraha on praegu kulutamata, kuid ta rõhutab, et enamik suuri hankeid tuleb alati aasta lõpukuudel. Näiteks oodatakse tänavu laskemoona ja erinevaid radareid.

Hanked ja tarned takerduvad erinevatel põhjustel. Kaitseturg on ülekuumenenud ja rangelt reguleeritud. Samuti on eelarve järsk kasv ja uute võimete loomine kasvatanud märkimisväärselt riigi kaitseinvesteeringute keskuse koormust.

"Sellega seoses ka hangitakse sellist relvastust, varustust, mida me ei ole kunagi varem hankinud ega kasutanud. Sellises olukorras, kus tehakse midagi, mida riik pole varem teinud, kus varasem kogemus puudub, on paratamatult suurem risk, et alguses ei lähe asjad nii, nagu plaanitakse," rääkis riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid (SDE).

Kaljulaidi sõnul tuleks keskusesse suhtuda mõistvalt, sest nad teevad keerulist tööd poliitilise ja ajalise surve tingimustes. Riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas on aga kriitiline RKIK-i kui eraldi asutuse kunagise loomise suhtes. Tema hinnangul ei täida asutus kaitseväe, vaid enda loodud eesmärke.

"Struktuurne ülesehitus, kontrolli ebapiisavus, tõusnud hinnad, kaitsetööstuse mahajäämus, tarneraskused – siin on kõik need probleemid kokku. Aga muidugi, parem nii kui näiteks, et iga hinna eest üritatakse ära kulutada, et näidata, et me oleme kõik perfektselt teinud," ütles Kunnas.

Järgmisesse aastasse kanduv summa on riigikaitsekomisjoni liikmete arvates talutav, kuid püsiva ja aina suureneva eelarveülejäägi puhul tuleks hanke- ja tarneplaanid teravama pilguga üle vaadata.