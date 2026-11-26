Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (RE) ütles, et kavatseb Isamaaga ühendada eelnõud hasartmängumaksu seaduse muutmiseks, et Eesti 200 eestveetud hasartmängumaksu määrade edasi langetamine jääks ära. Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul fraktsioon veel arutab seda ettepanekut.

Riigikogu rahanduskomisjon otsustas teisipäeval algatada hasartmängumaksu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega sätestatakse, et aastatel 2026 kuni 2029 astmeliselt jõustuma planeeritud hasartmängumaksu määrad jäävad alates 1. juulist 2027 samale tasemele, mis kehtib 2026. aastal ehk 5,5 protsendile.

Isamaa fraktsiooni algatatud hasartmängumaksu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu läbis kuu aega tagasi esimese lugemise. See eelnõu näeb ette maksumäära endisele, seitsmeprotsendisele tasemele tagasipööramist.

Akkermanni sõnul jõudis Reformierakond teisipäeval Isamaaga kokkuleppele kahe eelnõu ühendamiseks. "Isamaaga on meil selline kokkulepe, et me ühendame need eelnõud. Peale esimest lugemist saab eelnõud ühendada," ütles Akkermann.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et Isamaa arutab veel eelnõude ühendamist, mis tähendaks, et maksumäära seitsmele protsendile tagasi ei pöörata, aga ära jääb ka maksulangetuse jätkumine.

"Komisjonis oli arutelu, kas mõlemad eelnõud ühendada. Eks me Isamaa fraktsioonis seda arutame, kas me peame seda mõistlikuks või mitte. Me oleme oma ettepaneku teinud, esimese lugemise see läbis. Koalitsioon soovib väiksemat lahendust. See on sisuliselt poolik rehkendus Isamaa eelnõust. Kindlasti on see ka samm selle Reformi-Eesti 200 kaughasartmängumaksuküüru likvideerimise suunas," lausus Reinsalu.

Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo ütles, et fraktsioon teisipäeval rahanduskomisjonis algatatud eelnõu arutanud ei ole, aga maksumäära tõstmist nad toetada ei saa.

"Kui keegi tõstma hakkab seda, siis kultuur ja sport sellest kaotavad. Seda me kindlasti ei toetaks, et kultuur ja sport raha ei saaks," ütles Uibo.

Akkermann ütles, et rahanduskomisjon arutas neljapäeval oma teisipäeval algatatud eelnõu ja saadab selle esimesele lugemisele 7. detsembriks. "Siis me jätame kaks päeva muudatusettepanekute esitamiseks. Ootame muudatusettepanekuid 9. detsembriks ja 10. detsembril plaanime saata teiseks ja kolmandaks lugemiseks saali. Nii, et saaks vastu võtta nii, et osa sätteid hakkaks kehtima 31. detsembrist ja teine osa maksutõus 1. juulist," lausus Akkermann.

"Me valmistasime seda maksulangetuse ära jätmist ette juba mõnda aega," lisas Akkermann.

Mullu detsembris riigikogu poolt, eelkõige erakonna Eesti 200 eestvedamisel, vastu võetud seaduse eesmärgiks oli maksumäära langetusega meelitada Eestisse registreerima rohkem veebikasiinosid ning tõsta sellega maksutulu riigile. Lisatulu asemel tekkis aga riigieelarvesse mitu miljonit eurot alalaekumist.

Veebikasiinode maksulangetus ei toonud loodetud lisaraha ning kultuurkapital hoiatas seetõttu probleemide eest kultuuriobjektide rahastamisel.