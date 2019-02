Tartus püüti häkatonil ühitada tehnoloogiat ja kunsti

Teiste seas valmisid näiteks kalmuküünalde müügiautomaat, 48 tunniga kirjutatud raamat, mis elektroonilistel paneelidel ka Tartu linnaruumi jõuab, ja tarkvara, mis laste internetis viibimise turvalisemaks teeb, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Korraldajate sõnul ei ole häkatonide eesmärk niivõrd uute iduettevõtete sünd, kui just eri valdkondade inimeste koostöö soodustamine.

"Nendest tiimidest, kes läbi Garage'i on käinud läbi ajaloo, umbes üks-kaks protsenti jõuab päris ärini, päris ettevõtteni, päris käibeni. Meie säravamate tähtede seas on olnud Masquerade, mis müüdi Facebookile maha, VitalFields, mis müüdi Monsantole maha. Aga see ei ole otseselt meie eesmärk. Meie eesmärk on tegelikult ikkagi tuua kokku erinevad ühiskonna osad, kes koos looksid. Seekord on kunstnikud ja tehnilised inimesed, aga me oleme ka toonud arste ja tehnilisi inimesi kokku, militaar- ja tehnilisi inimesi kokku. Pigem ikkagi õppimine, koos tegemine, koos töötamine - see on see asi," selgitas Garage48 kaasasutaja Priit Salumaa.