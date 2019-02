Kohus mõistis 39-aastasele Erik Kruusimäele 20-aastase ja 38-aastasele Sten Kruusimäele 15-aastase vangistuse.

Kohtuvaidluses taotles prokurör Eleliis Rattam Erik Kruusimäele eluaegset ja Sten Kruusimäele 20 aasta pikkust vangistust.

Eelmiste kaaskohtualustele 24-aastasele Siim Turtale ja 53-aastasele Eduard Pavljutšenkole, kes süüdistuse järgi aitasid kuriteojälgi kaotada, taotles prokurör vastavalt kolmeaastast ning kahe aasta ja kuue kuu pikkust vangistust.

Vendade Kruusimägede kaitsjad Andres Simson ja Ilmar Straus leidsid, et nende kaitsealused tueb mõrvas õigeks mõista.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab kahe mehe mõrvas Erik Kruusimäge ja Sten Kruusimäge, kellest kumbki oma süüd ei tunnista.

Lisaks süüdistab prokuratuur samas kriminaalasjas Eduard Pavljutšenkot kuriteo varjamises ning Siim Turtat peksmises ja kuriteo varjamises. Mõlemad tunnistasid end süüdi ja avaldasid kahetsust.

Süüdistatavad ning nende hilisemad ohvrid, Kemerovo kuritegeliku grupeeringuga seostatud 41-aastane Lauri Merimaa ja 37-aastane Sergei Permanov veetsid 2017. aasta 16. jaanuaril ööklubis Poseidon ühes seltskonnas aega kuni nad ühise alkoholi tarvitamise käigus tülli läksid.

Süüdistuse järgi peksid Erik, Sten ja ka Siim tekkinud tülis Merimaad ja Permanovi käte ja jalgadega ning põhjustasid neile kergemaid vigastusi. Pärast seda kui Merimaa ja Permanov olid peksmise tõttu pikali kukkunud, pussitasid Kruusimäed mõlemat meest üle 10 korra, mistõttu nad kohapeal surid.

Kuriteo varjamiseks toimetasid süüdistatavad ohvrite surnukehad Viljandimaal asuva talu territooriumile, kus matsid surnukehad talukompleksis asuva saunamaja alla ning viskasid kuriteojälgedega esemed kaevu.

Kuriteojälgede varjamiseks süütasid Sten Kruusimägi ja Siim Turta 2017. aasta 22. jaanuaril ööklubi Poseidon ruumid, märksi süüdistus.

Varasema tänavaröövli taustaga Siim Turta andis uurijatele detailselt omapoolse ülevaate Poseidonis ning sellele järgnenust. Muu hulgas rääkis ta, et kokaiini- ja alkoholiuimas vennad käisid oma ohvreid korduvalt noaga pussitamas ning et hiljem matmisel hüppas Sten ühe tapetu jalgade peale, öeldes ise: "Jälle jalad taeva poole". Erik Kruusimägi kaitsja Andres Simson aga väitis kohtus, et Turta ei andnud tunnistusi vabatahtlikult vaid teda piinati, kuulates üle öösel.

"Kindlasti ei piina politsei kedagi ja ei ole meie uurimisgrupp seda teinud. Sellise raske kuriteo puhul on täiesti tavapärane praktika, et kui on võimalus tõendeid koguda, siis seda tehakse öösel, päeval ja õhtu, seal ei ole vahet," kinnitas Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Rait Pikaro "Aktuaalsele kaamerale".

Vendade Kruusimägede isa kinnitas kohe pärast otsuse ettelugemist "Aktuaalsele kaamerale", et igal juhul see vaidlustatakse. Tema sõnul pole teisiti mõeldavgi. Kohtus kõlanud versiooni järgi tapeti Merimaa ja Permanov enensekaitseks, sest viimased tulid Kruusimägedelt niinimetatud katuseraha nõudma, 1000 eurot kuus.

Prokurör lubas vaidlustamisotsuse teha pärast motiveeritud kohtuotsusega tutvumist. "Praegu, kohtuistungilt tulles ma olen tegelikult rahul, sest vaatamata sellele, et see karistus on pisut erinev sellest, mida mina kohtult palusin, määras kohus ikkagi väga pikad vangistused ja sellega ma olen loomulikult rahul," kommenteeris Rattam.

Kohtuniku põhjenduste järgi ei määranud ta Erik Kruusimäele küsitud eluaegset vangistust seetõttu, et kohtu hinnangul ei leidnud tõendamist, et vendadest vanim tappis mõlemad ohvrid.

Kõik neli süüdistatavat viibivad prokuratuuri taotlusel vahi all ning nad kõik on varasemalt erinevate kuritegude eest kriminaalkorras karistatud, seejuures Erik Kruusimägi on varasemalt vanglakaristust kandnud tapmise eest.

Mõrvas süüdimõistmisel näeb karistusseadustik ette 8-20 aasta pikkuse või eluaegse vangistuse.

Kriminaalasja uuris Põhja prefektuur ja uurimist juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.