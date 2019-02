Süüdistused puudutavad 2017. aastal Kataloonias toimunud iseseisvusreferendumi korraldamist, misjärel regionaalne parlament kuulutas välja iseseisvuse, keskvõim aga tunnistas referendumi seadusevastaseks ja kehtestas piirkonna otsevalitsemise.

Üheksa süüdistatavat on seni viibinud vahi all ning toodi istungile valvurite saatel, kolm saabus teisipäeval kohtusse iseseisvalt.

Kõige prominentsem kohtualune on Kataloonia regionaalvalitsuse endine asejuht Oriol Junqueras, kes võib süüdimõistmisel saada 25-aastase vanglakaristuse. Kohtu all on ka Kataloonia regionaalparlamendi endine spiiker Carma Forcadell, keda ähvardab 16-17 aastat vanglat. Lisaks on kohtu all Kataloonia regionaalvalitsuse mitu endist ministrit. Kataloonia eksliider Carles Puigdemont põgenes kinnivõtmise kartuses välismaale ning tema üle hetkel kohut ei peeta.

Lisaks ähvardab mitmeid endisi Kataloonia tipp-poliitikuid süüdimõistmine avaliku raha väärkasutamises.

Kataloonia iseseisvuspüüdlused on viinud Hispaania suurimasse kriisi pärast diktaator Francisco Franco surma 1975. aastal. Kohalik meedia nimetab seda sajandi kohtuprotsessiks ja see kantakse üle ka televisioonis. Iseseisvuslased lubavad kasutada istungeid tõestamaks, et nende üle mõistetakse kohut nende ideede pärast.