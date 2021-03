"Minu arvates on see väga halb pretsedent, mis tehti. See on häbiväärne," ütles Talvik teisipäeval ERR-ile. "See on suur löök kogu Euroopa demokraatiale, kui Euroopa Liidu kõige tähtsam esinduskogu sellise otsuse tegi," lisas ta.

Talviku sõnul saadikupuutumatuse mõte selles, et ei saaks represseerida teisiti mõtlevaid poliitikuid, aga kahjuks näitas Euroopa Parlamendi otsus, et sellest ei saada aru. "Seni on saadikupuutumatus ära võetud saadikutelt, kes olid korda saatnud mõne korruptiivse või muu kriminaalse tegevuse. Nüüd võeti selle eest, et need kolm saadikud organiseerisid referendumi ja soovivad Katalooniale iseseisvust. See puutumatuse äravõtmine on sõnavabaduse ja demokraatia piiramine," ütles Talvik.

Küsimusele, kas ta ei nõustu kinnitustega, et Hispaania on õigusriik, mis peaks tagama katalaani poliitikute ausa kohtlemise, viitas Talvik sellele, et Hispaanias juba on katalaani iseseisvuslasi pikaks ajaks vangi mõistetud. "Omada Euroopa Liidus poliitvange! Kas see on õigusriigile omane? Panna rahva poolt valitud inimesed 8-13 aastaks vangi selle eest, et nad korraldasid referendumi? Panna aastaks vangi räppar, kes oma laulu sõnades julges midagi halvasti öelda kohtunike ja kuningapere suunas. Kas see on õigusriik, kus kehtivad need niinimetatud euroopalikud väärtused? Antud juhul kasutatakse õigusriigi juttu silmakirjaliku poliitika õigustamiseks," ütles ta.

Talvik peab nõrgaks ka Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadikute argumenti, et Hispaania on NATO liitlasena Eesti jaoks oluline julgeolekupartner. "Kui sõber midagi valesti teeb, siis saab talle alati kriitikat teha nii, et sõprus ei lõpe. Palju ohtlikum on see, et kriitikat ei tehta ja ohtlikud tendentsid süvenevad. Meie silmakirjaliku välispoliitika tõttu võivadki ebademokraatlikud tendentsid Euroopas süveneda," leidis Talvik.

Euroopa Parlament otsustas esmaspäeva õhtul peetud salajase hääletuse käigus võtta Hispaania Kataloonia regiooni endiselt valitsusjuhilt Carles Puigdemontilt ja kahelt tema kabineti liikmelt Antoni Cominilt ja Clara Ponsatilt, saadikupuutumatus. Hispaania valitsus taotles kolmelt poliitikult, kes olid kodumaalt põgenenud ja kes 2019. aastal Euroopa Parlamenti valiti, immuniteedi võtmist, et nende 2017. aasta tegevuse üle kohut mõista.