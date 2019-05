Kohus: Kataloonia eksjuht Puigdemont saab europarlamenti kandideerida

Puigdemont põgenes pärast 2017. aasta lahkulöömiskatset Hispaaniast Belgiasse.

Hispaania valimiskomisjon keelas aprilli lõpus Puigdemontile europarlamendi valimistel osalemise.

Erakond Koos Kataloonia Eest (Junts per Catalunya) süüdistas valimiskomisjoni katses Puigdemonti "vaigistada ja kõrvale lükata, et ta ei saaks selgitada, mida ta Euroopa institutsioonide südames esindab".

Madridi kohtu pressiesindaja sõnul saavad kandideerida nii Puigdemont kui ka Toni Comin ja Clara Ponsati, kes olid iseseisvumispüüdluste ajal Kataloonia valitsuses ning samuti põgenesid.

Madridi kohtu otsus tuli päev pärast ülemkohtu üksmeelset otsust, et kolmikule kandideerimise keelamisel puudub alus. Ülemkohus palus Madridi kohtul teha kaasuses viivitamatult otsus.

Kohtu sõnul on valimised üks põhiseaduses tunnustatud põhiõigusi ja põgenemine seda ei muuda.

Puigdemont, Comin ja Ponsati olid osalised püüdlustes pidada 2017. aasta oktoobris iseseisvusreferendum, kuigi kohus oli selle ära keelanud. Referendumist sai algus Hispaania viimaste aastakümnete suurim poliitkriis.

Referendumile järgnes üürikeseks jäänud iseseisvuse väljakuulutamine. Seejärel võttis tollane peaminister Mariano Rajoy Kataloonia keskvõimu kontrolli alla, vallandas regiooni juhid ja korraldas ennetähtaegsed valimised.

Selle järel põgenesid Puigdemont ja teised Hispaaniast. Puigdemont, Comin ja Ponsati on kõik Hispaanias tagaotsitavad mässu ja riigi raha väärkasutamise süüdistuse alusel. See tähendab, et Hispaaniasse naasmisel peetakse nad kinni.