Eestis on tehtud mitu uuringut, milles analüüsitakse pornograafilise meediasisu tarbimist. Küll pole need uuringud otseselt pornograafilise materjali tarbimist uurinud, pigem sidunud selle negatiivsete nähtustega, näiteks seksuaalse väärkohtlemisega. Ühte nad kinnitavad: paljudel noortel on kokkupuuteid pornograafilise sisuga.

Rühm nimekaid professoreid, kelle hulgas on ka kaks endist rektorit Olav Aarna ja Andres Keevallik, seadsid kahtluse alla Tallinna Tehnikaülikooli lühinime ja kaubamärgi muutmise TalTechiks. Rektor Jaak Aaviksoo ei usu, et tehtud otsust tagasi pöörataks.

Eelpool mainitud esemed võiksid asjatundjate hinnangul maksta umbes 6,2 miljonit eurot, kuid samas on tegu nii ainulaadsete esemetega, et praktikas oleks neid äärmiselt raske müüa.

Varastatud esemete hulgas oli kaks kullast ja kalliskividega kaunistatud krooni, kullatud kroonimisõun ja veel hulk väärisesemeid. Varandus on pärit 17. sajandi algusest, kuningas Karl IX ja tema abikaasa Christina päevilt. Karl IX oli Gustav Vasa noorim poeg ja Gustav II Adolfi isa. Karl IX on maetud Strängnäsi katedraali ning varastatud esemed olid kasutusel tema matusetseremoonial 1611. aastal. Tema abikaasa kuninganna Christina suri 1625. aastal ja maeti oma mehe kõrvale.

Septembris pidas politsei kahtlustatavana kinni ühe 22-aastase mehe, kusjuures eelmise nädala teisipäeval oli tema kohtuprotsessi viimane istungipäev. Kohtuistung aga katkestati, kui prokurör teatas, et osa röövsaagist on ilmselt üles leitud. Kokku on võimud juhtumiga seoses vahi alla võtnud kolm noormeest.

Rootsi politsei kinnitas esmaspäeval, et eelmisel nädalal ühest Stockholmi prügikastist leitud esemed on tõepoolest eelmisel suvel Strängnäsi toomkirikust varastatud ajaloolised kroonijuveelid.

