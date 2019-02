Teisipäeval peetud nn olukorrast osariigis kõnes ütles Newsom, et California on uhke selle üle, et on koduks tuntud tehnoloogiafirmadele. Samas rõhutas ta, et suurfirmad, mis koguvad, haldavad ja kasutavad oma äritegevuses kodanikelt saadud isikuandmeid on kohustatud neid andmeid ka kaitsma, vahendas Bloomberg.

Lisaks mainis kuberner, et kasutajatel on õigus teada ja kontrollida, kuidas nende andmeid kasutatakse.

Newsomi arvates tuleks suurfirmadel osa hiigekasumist ka oma kasutajatega jagada.

"California tarbijatel peaks olema võimalus saada osa rikkusest, mida nende andmete najal luuakse," selgitas ta. "Ja seega olen ma palunud oma meeskonnal arendada välja eelnõu California elanike digitaalsete dividendide kohta, sest me tunnistame, et digiandmetel on hind ja et see kuulub teile."

Kuberner ei selgitanud täpsemalt, millisel kujul digitaalsed dividendid kehtestataks, kuid kinnitas, et selles valdkonnas on kavas astuda julgeid samme. Samuti kiitis ta California uut digitaalsete isikuandmete seadust, mis hakkab kehtima järgmisest aastast.

Nii Alphabet Inc.-i Google ja Facebook Inc. omavad peakorterit Californias. Samuti asub samas osariigis ka paljude teiste digitaaltehnoloogia, veebireklaami ja sotsiaalmeedia ettevõtete sünnipaik Silicon Valley.