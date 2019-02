Kui võrrelda paberraha mikroobidega saastatust polümeerraha saastatuse tasemega, kuid selgus, et raha materjal ei mängi siin rolli: mõlemat tüüpi rahad on samal tasemel mikroobidega kaetud.

Usutavate ähvarduste korral töötaja vastu kasutab Facebook avalikult saadaolevaid andmeid, et kindlaks teha, kui lähedal ähvardaja on töötajale või ettevõtte kontoritele, märkis võrgustiku esindaja.

Facebook on veendunud, et selle julgeolekuprotseduurid kaitsevad inimeste privaatsust ning vastavad andmekaitseseadustele ja võrgustiku kasutusreeglitele.

Nõndanimetatud "BOLO" nimekirjas on ka endisi töötajaid, kelle tegevus sotsiaalmeedias on tähelepanu alla sattunud.

Facebooki pressiesindaja Anthony Harrisoni sõnul on ettevõttel töötajate julgeoleku tagamiseks turvameeskond ning inimeste privaatsuse tagamiseks on paigas selged reeglid.

