Eesti talvine mets paneb proovile nii talvevarustuse kui ka rasketehnika, mille eelised ilmnevad peamiselt lagendikel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

USA Marylandi Rahvuskaardi ja Eesti Scoutspataljoni sõdurid valmistavad ette varitsust briti ja belgia sõdurite vastu. Marylandi meestel on seljas eesti valge talvemaskeering, sest neil endal seda pole. Vastaste - inglaste ja belglastega pole nalja. Neil on tankid.

Lahingukäsu järgi võib arvata, et põhilöök tuleb tsentrisse. See on kõige sobivam ala tankisõjaks. Väga pikad vahemaad ning avatud maastik.

Marylandi sõdurid on rahvuskaartlased - meie mõistes kaitseliitlased. Üks neist peabki kodus lund lükkama, kui Marylandis lumi maha sajab. Eestis käiakse spetsiaalselt talvelaagris.

"Tavaliselt on meil õppused suvel. Nüüd on hea teha õppusi lumes. Üldiselt meil seda võimalust pole. Meil polnud kogemust, kuidas end maskeerida. Enamus meie omadest ei oska seda, Nüüd saame valida varustust ja vaadata, kui soojalt või külmalt riietuda," sõnas USA Rahvuskaardi võitleja Andy Tate.

NATO lahingugrupp Eestis koosneb briti ja belgia sõduritest. Neil on tankid ning jalaväe lahingumasinad. Ja muidugi lumesahaga pioneerimasinad, kui tehnika lumme kinni jääb.

Ülem selgitab rühmaülematele plaani. Üks kolonn ründab ühelt, teine teiselt tiivalt. Tankid peavad tegutsema kiirelt ning agressiivselt. Metsa vahel pole see kerge.

NATO lahingugrupi kompaniiülem, major Gibbs ütleb, et see võib olla väga keeruline, sest näha ei ole väga kaugele ja seetõttu ei saa ka kaugele tulistada. "Aga meil on jalavägi kaasas ja me teeme nendega koostööd nii palju kui võimalik," lausus ta.

Õppus kestab nädalavahetuseni, kui sellega liituvad kaitseliitlased Kirde, Põhja ning Lõuna maakaitseringkonnast.