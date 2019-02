Briti kaitseminister kinnitas helikopterite Eestisse saatmist

Briti kaitseminister Gavin Williamson kinnitas kolmapäeval Brüsselis NATO kaitseministrite kohtumisel, et sellel aastal saadetakse Eestisse maaväe helikopterid Wildcat ja Apache. Kaitseminister märkis, et see samm tähendab ka seda, et Suurbritanniast saab suurim panustaja NATO suurendatud kohalolekusse piirkonnas.