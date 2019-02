Eesti taluarhitektuuri restaureerimise pilootprojekti vastu on olnud elav huvi, praeguseks on esitatud muinsuskaitseametile ligi 50 taotlust, kuid ilmselt neid lisandub veel.

"Praktika on näidanud, et taotluste esitamine jäetakse tihti viimasele päevale," ütles neljapäeval ERR-ile muinsuskaitseameti nõunik Kersti Siim.

Siim ei osanud prognoosida, kuidas toetused jagunevad ning millisteks väljamaksed kujunevad. "Tegemist on uue asjaga ja vaatame, kuidas läheb," sõnas ta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 18. veebruar, muinsuskaitseameti komisjon kavatseb need märtsi teises pooles läbi vaadata ja aprillis otsused langetada.

Toetuse eesmärk on aidata taluelamute korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära säilimisele. Taluelamu peab olema ajaloolisse talukompleksi kuulunud eluhoone ehk üksikelamu, mis on ehitatud enne 1940. aastat.

Taotlusvooru eelarve on sel aastal 100 000 eurot. Toetuse minimaalne summa on 5000 eurot ja maksimaalne summa on 10 000 eurot. Toetuse maksimaalne osakaal on 50 protsenti, mis tähendab, et omafinantseering peab olema vähemalt sama palju ehk teine pool tööde maksumusest.

Möödunud aastal peetud riigi eelarvestrateegia läbirääkimiste tulemusel suunati nelja aasta jooksul Eesti taluarhitektuuri restaureerimise pilootprojekti kokku 400 000 eurot ehk taotlusi saab esitada veel ka kolmel eeloleval aastal.